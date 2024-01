Paramédico corrió a auxiliar a taxista apuñalado sin saber que era un amigo al que habían asesinado

Sánchez fue asesinado, al parecer, por sujetos que se hicieron pasar por clientes que necesitaban un servicio. Foto cortesía.

El paramédico Junior Rojas escuchó por su radio sobre un hombre herido dentro de un taxi, por lo que corrió al lugar de los hechos para tratar de auxiliarlo, pero cuando llegó se llevó la amarga sorpresa de que al taxista que asesinaron era un amigo cercano.

Rojas fue una de las primeras personas en enterarse del atroz homicidio de Yourstiven de Jesús Sánchez Cambronero, de 42 años, quien el pasado sábado fue encontrado sin vida dentro su taxi en el sector calle Loma Linda, en San Rafael de Alajuela.

“Yo soy paramédico de profesión y me encontraba laborando en el parque acuático Ojo de Agua, que queda, del lugar de los hechos, adonde está mi trabajo, a escasos cinco minutos, yo me enteré por la radio que nosotros andamos, entonces inmediatamente fui al lugar, topándome con la sorpresa de que se trataba de él.

“Para mí fue muy impactante, porque uno que trabaja en esto de emergencias y demás ya le son muy comunes estas situaciones, lo que no es común es encontrar a alguien que sea bastante cercano a uno”, contó Rojas a La Teja.

En cuanto al crimen del que fue víctima Yor, como le decían de cariño a Sánchez, habría ocurrido entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Al parecer, habría sido cometido por unos sujetos que le pidieron un servicio desde Belén al sector de La Cañada.

“El ahora fallecido presentaba heridas por arma blanca en el pecho y los brazos”, detalló el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Rojas escuchó a los investigadores del OIJ decir que los sospechoso se ciñeron contra su amigo, por la cantidad de heridas que presentaba.

Sánchez fue encontrado sin vida dentro de su taxi. Foto cortesía.

“La persona que hizo eso conocía muy bien el área, definitivamente es una persona que conocía bastante bien la zona”, agregó.

Muy querido

Junior dijo que la noticia sobre la muerte de Yor, a quien conocía desde su infancia, fue un golpe muy duro para todos los vecinos de San Antonio de Belén, en Heredia, y alrededores, pues Sánchez era de esas personas que con su manera de ser se ganaba fácilmente el cariño de quien se subiera a su taxi.

“Él siempre andaba alegre y sonriente, esa era su actitud, tenía un don de bondad, le gustaba mucho ayudar a la gente, estrechar una mano, dar un abrazo, escuchar a las personas, siempre fue así”, reveló Rojas.

“Era una persona sana, sin problemas, más bien alejado de los problemas, era muy responsable como padre de familia, hermano e hijo”. — Junior Rojas, amigo de Yor.

Según Rojas, Yor tenía más de 10 años de trabajar como taxista, por eso era muy conocido, pero además contaba con otros negocios propios, como unos apartamentos de alquiler.

“Era una persona con muchas amistades, una persona de bien, no hay nada negativo que decir de él, más bien toda la gente solo tiene cosas buenas que decir de Yor, porque siempre se dio a querer”.

La última vez que el paramédico vio a su amigo fue el domingo 7 de enero, una semana antes del crimen, y Sánchez le comentó que estaba deseando visitar a la mamá de Rojas, pues para él era como una segunda madre, lamentablemente la tragedia no le permitió cumplir ese deseo.

Los seres queridos y familiares del taxista le dieron el último adiós la tarde de este lunes en Belén, y según Rojas fue impresionante la cantidad de personas que llegaron a despedirlo.

Buen padre

Una de las cosas que Sánchez más disfrutaba eran los paseos a la playa. Foto cortesía.

Yor era padre de tres muchachas de 23, 17 y 12 años, y según la madre de sus hijas, Natalia Guzmán, siempre fue un padre ejemplar, que estaba pendiente de que a sus hijas no les faltara nada y les dedicaba gran parte de su tiempo.

“Como papá siempre fue muy cariñoso con mis hijas, muy responsable, ellas siempre pudieron contar con él para lo que fuera, tenían una relación muy bonita, porque ellas lo veían como un amigo con el que podían contar para cualquier cosa”, dijo Guzmán.

Natalia recordó a Sánchez como una persona muy alegre y de muchas amistades, muy servicial y con un carisma muy especial.

En cuanto a la trágica noticia sobre su muerte, Guzmán dijo que ella se enteró por medio de una llamada telefónica de una amistad, que le dijo que habían encontrado el taxi de Yor en una calle solitaria.

“Me llamaron y me preguntaron si sabía algo de Yor y en ese momento sentí como una estaca en el corazón y tuve un presentimiento muy feo, luego me dijeron que el taxi de él apareció abandonado y que había alguien adentro, un amigo que llegó ahí me confirmó que se trataba de él”.

Johanna Gómez, otra amiga de Sánchez, dijo a este medio que al igual que los familiares y seres queridos de Sánchez, lo que piden es que se haga justicia y el caso no quede impune.

“Espero que pronto se haga justicia por el hecho cometido, nadie merece morir así, fue muy cruel e inhumano, Yor tenía un camino por delante y se lo arrebataron. Dios quiera que quien o quienes le asesinaron sean juzgados con todo el peso de la ley”, suplicó Gómez.