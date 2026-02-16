Paramédicos dan maniobras a bebé en paro tras violento choque entre carro y ambulancia

En estos momentos, personal del Cuerpo de Bomberos y la Cruz Roja se encuentra atendiendo un aparatoso choque entre una ambulancia de la Caja y un carro, en el cual un bebé y dos personas resultaron heridas.

LEA MÁS: Mamá de víctima de bala policial lloró y se sintió burlada al ver la fecha del juicio de su hijo

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos, el violento accidente ocurrió en San Isidro de El Guarco, en Cartago, en dirección hacia Casa Mata.

“Tenemos dos personas prensadas en escena y un menor en paro. Estamos iniciando maniobras de reanimación en escena. Estamos en la escena con personal de la Estación de Cartago”, indicó el Cuerpo de Bomberos.

El carro y la ambulancia de la Caja chocaron de frente. Foto ANI. (Cortes/El carro y la ambulancia de la Caja chocaron de frente. Foto ANI.)

LEA MÁS: Muchacho cae de puente cerca del Museo de los Niños y luego es detenido por policías, este es el motivo

Según Ileana Espinoza, supervisora de Bomberos, el bebé era transportado en la ambulancia de la Caja, mientras que las dos personas prensadas viajaban en el otro vehículo.

Por su parte, la Cruz Roja dio otra versión indicando que estaban trabajando en liberar al bebé entre la estructura del vehículo en el que se encontraba prensado.

LEA MÁS: Hermano de surfista asesinado en Limón da desgarradora declaración

“Estamos articulando con la CCSS para la movilización de personal médico especializado del Hospital de Niños a la escena”, indicó Cruz Roja.