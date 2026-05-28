Pareja de psiquiatra que estuvo desaparecido relata cómo recibió la noticia de que lo encontraron con vida

Joselyn Delgado, pareja del doctor en psiquiatría Miguel Ángel Cuadra Goyenaga, relató el angustioso y emotivo momento en que recibió la llamada que le confirmó que el médico había sido encontrado con vida tras permanecer desaparecido por más de 50 horas.

La mujer aseguró que después de buscarlo sin descanso en hospitales de varias provincias, ya comenzaba a perder la esperanza.

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El doctor psiquiatra Miguel Ángel Cuadra Goyenaga, de 49 años, habría vivido un verdadero milagro luego de permanecer desaparecido durante más de 50 horas tras sufrir un accidente de tránsito. Foto: Joselyn Delgado para La Teja (Joselyn Delgado para La Teja/Joselyn Delgado para La Teja)

“Era lo único que quería escuchar”

“Me llamaron y me dijeron: ‘¿Usted es la esposa de Miguel? Quiero que sepa que aquí está conmigo’, y yo le dije: ‘¿cómo está él?’ ‘Está vivo’”, recordó Delgado.

La pareja del médico explicó que durante todo el día recibió múltiples llamadas, mientras recorría hospitales de Alajuela, San José y Heredia buscando alguna pista sobre el paradero de Miguel Ángel.

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Joselyn Delgado, pareja del psiquiatra Miguel Ángel Cuadra Goyenaga, agradeció a todas las personas que ayudaron durante la búsqueda del médico. Foto: Joselyn Delgado (Joselyn Delgado /Joselyn Delgado)

“Ya casi me daba por vencida”

Joselyn contó que estaba agotada física y emocionalmente cuando recibió la noticia.

“Eso es como un dolor de parto, uno no puede explicarlo, se lo juro, porque ya yo había visitado todos los hospitales y ya casi me daba por vencida, iba de camino para San Ramón, cansada, y ya casi que decepcionada, agüevada, cuando me llamaron. Cuando me dijeron que estaba vivo era lo único que quería escuchar”, describió.

El psiquiatra fue localizado cerca de la carretera Bernardo Soto, en Grecia, luego de que una pareja escuchara una débil voz pidiendo ayuda entre el zacate.

El médico había desaparecido tras sufrir un accidente de tránsito y permaneció herido y desorientado durante más de dos días.