PCD decomisa 309 kilos de cocaína en avioneta siniestrada en la zona sur

La avioneta siniestrada en la zona sur el lunes iba cargada de cocaína.

El accidente ocurrió en Carate, en Puerto Jiménez, Zona Sur.

La Policía de Control de Drogas (PCD), en conjunto con el Servicio de Vigilancia Aérea, el Servicio Nacional de Guardacostas y la Fuerza Pública, hallaron la droga luego de que se les dio la alerta del accidente.

Autoridades encontraron droga en avioneta accidentada en la Zona Sur (cortesía/cortesía)

Según el Ministerio de Seguridad Pública, el piloto fue localizado dentro de la avioneta con golpes y escoriaciones, por lo que fue trasladado de inmediato al hospital de la zona.

Durante la inspección preliminar, los oficiales observaron varios paquetes dentro de la cabina, por lo que se dio aviso a la Fiscalía ante la sospecha de que se tratara de droga.

El piloto ya fue dado de alta. Fotos: MSP (cortesía/cortesía)

Tras las diligencias correspondientes, los agentes de la PCD decomisaron 309 paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilo, así como 543 dólares en efectivo.

El sospechoso, identificado como Villareal Suárez, colombiano de 53 años, fue dado de alta del centro médico y presentado ante la Fiscalía para continuar con el debido proceso judicial.

Las autoridades mantienen el caso bajo investigación para determinar el origen del vuelo y la ruta que seguía.