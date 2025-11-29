Peligrosa fuga en la cárcel Luis Paulino Mora Mora: privado de libertad desaparece de área de confianza

Un privado de libertad que estaba ubicado en una de las áreas de confianza de la cárcel Luis Paulino Mora Mora, en San Rafael de Alajuela, se escapó la noche de este viernes 28 de noviembre.

Así lo informaron las autoridades del Ministerio de Justicia. Se trata de un sujeto de apellidos Garita Chávez, de 67 años.

LEA MÁS: Por esta razón será sacado de prisión Pecho de Rata y llevado a la Corte

Alerta por fuga de la cárcel Luis Paulino Mora Mora. Foto: Iustrativa

Alerta por la evasión

“Se ha reportado la evasión de una persona privada de libertad, ubicada en una de las áreas de confianza denominada ‘Casitas’. Al momento del recuento, no se ubicó al interno, lo que generó la alerta”, detallaron las autoridades de Justicia.

Agregaron que rastrean los alrededores con Policías Penitenciarios y de la Fuerza Pública.

LEA MÁS: Hombre acusado del atroz femicidio de Emilce Soto acepta los cargos para no ir a juicio

LEA MÁS: Mamá de cinco hijos murió en un accidente cuando iba a su graduación