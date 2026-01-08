Pérez Zeledón registra su primer homicidio del 2026

El primer homicidio registrado en Pérez Zeledón en este 2026 ocurrió durante la madrugada de este jueves 8 de enero, cuando un hombre adulto fue asesinado a balazos.

Las autoridades recibieron la alerta a las 2:21 a. m., lo que movilizó a unidades de la Cruz Roja Costarricense hasta el sitio del incidente, cuya ubicación exacta no fue detallada por las autoridades.

Hombre fue asesinado a balazos durante la madrugada en Pérez Zeledón. Foto: Archivo

Al llegar, los socorristas abordaron a un hombre adulto con impactos de bala en el tórax, quien ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarado fallecido en el lugar. Así lo confirmó la benemérita.

Hasta el momento, las causas que mediaron en este violento hecho no han trascendido, por lo que el caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que ahora investigan lo ocurrido.

