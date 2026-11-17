El ministro de Comunicación, Arnold Zamora, había rechazado la denuncia por violación presentada en su contra por parte de su colega. (Captura Video Presidencia/La Nación)

El periodista Joshua Quesada anunció que no continuará con los procesos legales que inició contra el ministro de Comunicación, Arnold Zamora, y explicó que tomó esa decisión debido a las “presiones externas” que asegura haber enfrentado desde que presentó la denuncia.

Mediante un comunicado de prensa divulgado este martes 17 de noviembre, Quesada informó que giró instrucciones a su abogada para que realice las gestiones correspondientes con el objetivo de retirar y dar por concluidos los procesos legales relacionados con el caso, incluida la querella presentada contra el jerarca.

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El comunicador explicó que, con el paso del tiempo, se presentaron una serie de situaciones que lo llevaron a poner por delante su integridad personal y la de su familia.

“Esta decisión responde a una serie de circunstancias y presiones externas que, con el paso del tiempo, me han llevado a priorizar mi tranquilidad, mi integridad personal y, especialmente, la seguridad de mi familia”, dice el documento.

Según relató, desde que acudió a las instancias legales enfrentó una exposición pública que considera innecesaria y desproporcionada, especialmente después de que se divulgara un video en el que apareció su nombre completo.

Quesada aseguró que esa situación desencadenó ataques en redes sociales, señalamientos personales e incluso amenazas.

“Lo que inicialmente representó el ejercicio legítimo de mi derecho a acudir a las instancias legales terminó convirtiéndose en una situación que trascendió el ámbito judicial y afectó aspectos profundamente personales de mi vida”, manifestó.

El periodista Joshua Quesada emitió un comunicado en el que aclaró las razones por las que no seguirá adelante con su demanda contra el ministro de Comunicación. (Instagram)

El periodista también fue enfático en aclarar que su decisión de no continuar con los procesos no significa que se esté retractando de los hechos que motivaron su denuncia.

“Esta decisión no debe interpretarse como una retractación de los hechos que motivaron mi denuncia, sino como una determinación personal, consciente y orientada a proteger aquello que considero verdaderamente importante”, expresó.

Quesada agregó que ahora quiere concentrarse en su desarrollo personal y profesional, en lugar de prolongar una disputa que, según considera, podría seguir exponiéndolo a él y a sus seres queridos.

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Asimismo, agradeció a los periodistas y medios de comunicación que dieron cobertura al caso con respeto y profesionalismo, y pidió a la prensa y a la opinión pública que respeten su privacidad y la de su familia.

“Mi intención no es prolongar una confrontación, sino recuperar la tranquilidad y seguir adelante con mi vida”, manifestó.

Finalmente, anunció que no brindará más declaraciones sobre este asunto.

¿En qué punto estaba el caso?

El caso contra Arnold Zamora había sido investigado por la Fiscalía Adjunta de Género. El pasado 30 de octubre se conoció que el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa, al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar los hechos denunciados.

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La solicitud quedó en manos del Juzgado Penal de Pavas.

Ahora, con el anuncio de Quesada, se suma su decisión de gestionar el retiro de los procesos legales que impulsó contra el ministro. Sin embargo, todavía debe distinguirse entre el anuncio del periodista y una eventual resolución judicial que acepte esas gestiones.