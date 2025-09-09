Perrito perdido: Charlie tiene a su familia desesperada

Charlie es un perrito zaguatico que llegó a ser alegría en su casa, pero su familia ha pasado días de mucha tristeza desde que se extravió.

La familia del perrito Charlie está desesperada por encontrarlo (Cortesía/Cortesía)

Su familia nos contactó para pedirnos ayuda para poder volver a rascarle la panza a este agradecido perrito, que tiene cinco años.

El perrito desapareció de su casa en La Carpintera en San Rafael de La Unión desde el martes de la semana pasada, ese día Charlie y su hermanita perruna se escaparon, pero solo ella apareció.

Por más que sus dueños lo han buscado por toda la comunidad, han preguntado a los vecinos y han compartido su foto en redes sociales, no han podido encontrarlo, Charlie es un perrito no solo consentido, sino muy comelón y guapote, es café clarito y es bastante grande.

Doña Andrea Linares, su dueña, y familiares, están muy tristes porque les preocupa mucho las penurias que puede estar viviendo Charlie, además desde que se perdió no ha dejado de llover, por lo que en casa, cuando hay aguaceros o hace mucho frío, a todos se les hace el corazón un puño.

En su casa tiene todas sus cositas intactas esperándolo, ellos no pierden la esperanza de que alguien lo encontrara y lo esté ayudando mientras dan con su familia.

Charlie está castrado, es amistoso y educado, pero cuando se perdió no llevaba puesto su collar porque lo acababan de bañar.

La hermanita del perrito está muy triste y pasa el día buscándolo, cada vez que alguien llega a la casa sale contenta pensando que Charlie regresó, por lo que sus dueños esperan pronto estar todos juntos.

Si usted ha visto al perrito o lo encontró, puede llamar a su familia al teléfono 8778-6877.

Si se le pierde su mascota nos puede escribir al correo electrónico: redaccion@lateja.cr para ayudarle a encontrarlo.