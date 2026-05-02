Persecución aérea terminó con narcoavioneta accidentada y decomiso de 205 paquetes de cocaína

Una persecución aérea dirigida por el Servicio de Vigilancia Aérea (SVA) culminó con una narcoavioneta accidentada y el decomiso de 205 paquetes de cocaína en el sur del país.

El Ministerio de Seguridad Pública informó este sábado que los hechos ocurrieron entre la tarde y la noche del pasado jueves, cuando el Centro de Operaciones Conjuntas del Ministerio de Seguridad recibió una alerta internacional sobre el posible ingreso irregular de una aeronave no registrada al espacio aéreo nacional.

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Decomiso de 205 paquetes de cocaína transportados en narco avioneta en zona sur. (MSP/Decomiso de 205 paquetes de cocaína transportados en narco avioneta en zona sur.)

“De inmediato, se activaron los protocolos de vigilancia y control, movilizando recursos del Servicio de Vigilancia Aérea hacia la zona sur del país. De forma paralela, se desplegó un dispositivo en tierra con la participación de la Policía de Fronteras, el Servicio Nacional de Guardacostas, la Policía de Control de Drogas y la Fuerza Pública, cuyos oficiales se posicionaron en puntos estratégicos de Golfito, Pavones, Coto 47 y sectores aledaños, ante un eventual aterrizaje clandestino”, indicó Seguridad.

En el aire, la aeronave MSP-004 del SVA logró ubicar la avioneta sospechosa, por lo que de inmediato le dio seguimiento. Al verse presionado, el piloto de la narcoavioneta realizó un aterrizaje forzoso en una zona de pastizales, lo que provocó su precipitación.

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La avioneta quedó dañada en el aterrizaje forzoso. (MSP/Decomiso de 205 paquetes de cocaína transportados en narco avioneta en zona sur.)

“Gracias a la rápida reacción de los equipos en tierra, unidades del Grupo de Operaciones Especiales del Servicio Nacional de Guardacostas (GOPES), en conjunto con oficiales de la Policía de Fronteras y de la Fuerza Pública, llegaron al sitio en cuestión de minutos”, señaló Seguridad.

Además de asegurar la escena, los uniformados localizaron la aeronave siniestrada, así como los 205 paquetes de droga dispersos en el área.

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Los hechos ocurrieron el pasado jueves en la zona sur. (MSP/Decomiso de 205 paquetes de cocaína transportados en narco avioneta en zona sur.)

Pese al amplio operativo de búsqueda desplegado en la zona, no fue posible ubicar a los tripulantes de la aeronave, quienes se dieron a la fuga tras el aterrizaje.

La escena fue resguardada por la Policía de Control de Drogas, con apoyo del Grupo Táctico de Respuesta Especial Antidrogas (G-3), mientras se realizaron las diligencias judiciales correspondientes para el levantamiento de indicios y el inicio de la investigación.