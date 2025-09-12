Personas que buscaban un amarre o limpia con supuestos brujos terminaron sin ropa y extorsionados

Según el OIJ, los supuestos brujos se aprovechan de las personas que llegan buscando sus servicios. Foto con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados)

Personas que se acercaron a supuestos brujos para que estos les hicieran limpias o amarres terminaron viviendo una verdadera pesadilla y no precisamente por los efectos del supuesto ritual.

Estos “brujos” se aprovecharon de la ingenuidad y desesperación de sus clientes, ya que a base de engaños lograron hacer que estos se desnudaran durante una videollamada, la cual fue grabada con el fin de extorsionarlos.

Según Marlon Carrillo, investigador de la Sección de Delitos Varios del OIJ, esta es una modalidad de extorsión que se está volviendo muy común últimamente.

“Esto se da cuando personas ingresan a redes sociales y ven anuncios donde se ofrecen servicios de brujería. En estos casos, el brujo, como lo llamamos nosotros, le pregunta qué quiere hacer, un amarre o una limpia, que es lo más común en esa modalidad.

“Entonces esta persona le dice a la víctima que para iniciar necesita que le pague cierta cantidad de dinero, además de que en una videollamada se quite la ropa y se toque, luego estos videos son utilizados por el brujo para extorsionarlo, diciéndole que necesita que le pague más a cambio de no difundir el video”, explicó.

Carrillo indicó que esta modalidad de la extorsión es conocida como sextorsión y se ve muy a menudo en personas que utilizan las redes sociales o páginas web dedicadas a encuentros sexuales.

“También se da cuando personas ingresan a páginas en las que se ofrecen servicios sexuales, consultan por algún servicio o precio y, al final, puede que no concreten o puede que sí. Luego de esto, empiezan a recibir mensajes; el más común es de parte del supuesto proxeneta, diciéndole que no concretó nada y los hizo perder el tiempo, por lo que ahora tiene que pagarles una suma específica, o van a tener que tratar eso con sus familiares”.

Otros casos se dan cuando las personas comparten videos o fotografías con contenido sexual con otras personas y estas luego usan ese material para extorsionarlos. Esto suele darse mucho con delincuentes que crean perfiles falsos en redes sociales para captar a sus víctimas.

“En todos estos casos nosotros recomendamos mantener la calma, y cuando les dicen que van a publicarlo, lo mejor es adelantarse e informarles a los familiares más cercanos, además se deben conservar todos los chats y capturas de pantalla, para luego presentarse a interponer una denuncia”.