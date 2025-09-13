Pizza Hut contradice a la Cruz Roja sobre supuesta explosión de horno

Pizza Hut negó que hubiese ocurrido una explosión. Foto con fines ilustrativos.

La cadena de restaurantes Pizza Hut se pronunció luego de que la Cruz Roja informara que en uno de sus locales se dio la explosión de un horno industrial que dejó a un hombre herido de gravedad.

Por medio de un comunicado de prensa publicado en su perfil oficial de Facebook, Pizza Hut aseguró que dicha información, la cual fue suministrada a este medio por la Benemérita, era falsa.

LEA MÁS: Explosión de horno industrial en Pizza Hut de Tibás deja a hombre con graves quemaduras en cara y cuello

“Pizza Hut informa a todos nuestros clientes y seguidores que la información difundida en algunos medios de comunicación respecto a una supuesta explosión en uno de nuestros restaurantes es completamente falsa.

“Queremos reiterar que no ha ocurrido ningún incidente de ese tipo y todos nuestros restaurantes operan con total normalidad.

“Solicitamos hacer caso omiso a rumores infundados y mantenerse informados únicamente a través de nuestros canales oficiales”.

En la publicación también señalan que tomaran acciones legales ante esta situación.

LEA MÁS: Hombre pierde la vida en aparatoso vuelco de camión en Guanacaste

A lo que no se refirieron en el escueto comunicado es a la persona herida, por lo que se desconoce si sería un trabajador de dicha cadena.

En el reporte facilitado por la Cruz Roja a este medio, la Benemérita informó que la supuesta explosión ocurrió a las 12:38 a.m. en el local de Llorente de Tibás.

LEA MÁS: Policía muere en choque entre tráiler, carro y motocicleta en ruta 27

“Se informa de persona con quemaduras por explosión de horno industrial, en escena un hombre de 40 años con quemaduras importantes en cara y cuello”, detalló la Cruz Roja.

Incluso, La Teja consultó a Bomberos y si bien nos dijeron que ellos no despacharon ninguna unidad, sí confirmaron que recibieron información donde se hablaba de una persona con quemaduras en ese local de Tibás.