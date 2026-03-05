Poder Judicial da a conocer fecha que sería crucial para el destino del caso Diamante

El Poder Judicial dio a conocer la fecha que será clave y que prácticamente podría llegar a definir el futuro del sonado caso Diamante, en la que se investiga una supuesta red de corrupciones entre varios alcaldes y la empresa constructora MECO.

Por medio de un comunicado, el Poder Judicial informó que el próximo 6 de abril se realizará una vista oral y privada en la cual el Tribunal Penal de Hacienda definirá si confirma o modifica la resolución dictada por el Juzgado Penal de Hacienda del 10 de diciembre del 2025.

LEA MÁS: Búsqueda de un ave la llevó a una escena de horror: halló a un hombre asesinado, Alajuelita

La decisión que tome el Tribunal ese día será fundamental, pues en la resolución dictada en diciembre del 2025 se declaró que las intervenciones telefónicas autorizadas en febrero y abril del 2021 no cumplían los requisitos constitucionales y legales exigidos.

Como consecuencia de esto se excluyeron del caso otras diligencias que dependían directamente esas intervenciones, como allanamientos, levantamiento de secreto bancario y otras actuaciones derivadas.

Johnny Araya, alcalde de San José, Mario Redondo, alcalde de Cartago; Humberto Soto, alcalde de Alajuela; Alfredo Córdoba, alcalde de San Carlos y Alberto Cole, alcalde de Osa y Arnoldo Barahona, alcalde de Escazú. Fotos Archivo.

LEA MÁS: Cuerpos de emergencia responden a violento atropello múltiple en parada de bus: un bebé de meses sería uno de los heridos

Sin estos elementos el caso perdería una importante robustez, por lo que la Fiscalía buscará que esa resolución sea rechazada en pro de que la investigación avance.

Además, el Poder Judicial señaló que la renuncia del juez Ricardo Álvarez, quien emitió el voto para la resolución de diciembre del 2025, no afectará la investigación, pues él solo conoció el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de los imputados.

LEA MÁS: Revelan monto millonario vinculado al ataque contra Marisol Gómez y la muerte de su pareja

En esta causa figuran como imputados Johnny Araya, Alfredo Córdoba, Mario Redondo, Humberto Soto, Alberto Cole de León y Arnoldo Barahona, quienes para noviembre del 2021 ocupaban cargos de alcaldes.