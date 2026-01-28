Sucesos

Policías ticos sí revisaron contenedores que llegaron con cargamento de cocaína a Guatemala

Seguridad indicó que si bien no encontraron la droga si alertaron de que eran exportaciones de alto riesgo

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que los contenedores que salieron de nuestro país y llegaron a Guatemala con un cargamento de cocaína escondido en su interior sí fueron revisados por policías costarricenses.

LEA MÁS: Trabajador muere tras quedar atrapado en un terraplén en San Antonio de Escazú

Pese a que no lograron evitar que dicho cargamento de 4 toneladas de cocaína saliera de Caldera, las autoridades ticas destacaron que alertaron a Guatemala sobre el “alto riesgo” de esos contenedores.

Autoridades judiciales de Limón incautaron en la vivienda de un vecino de Cieneguita, poco más de dos kilos de cocaína, tras allanaron su casa por el delito de amenazas con arma de fuego en perjuicio de una mujer.
Las autoridades guatemaltecas informaron que se trataba de una carga de más de cuatro toneladas de cocaína. Foto Archivo. (Cortesía/Foto: cortesía)

“Si bien dichas revisiones no arrojaron resultados positivos en territorio costarricense, se determinó que varios de los contenedores continuarían su tránsito con destino a Guatemala.

LEA MÁS: Adulto mayor que estaba desaparecido desde el sábado es encontrado con vida cerca de río en montaña

“Ante esta situación, las autoridades costarricenses emitieron una alerta preventiva a sus homólogos guatemaltecos, lo que permitió la intervención oportuna en el puerto de destino, donde finalmente se localizó la droga, la cual se encontraba oculta dentro de una carga lícita de harina de coquito”, indicó Seguridad.

LEA MÁS: Bus que causó mortal accidente en la Florencio del Castillo tenía seguro e inspección vehicular al día

Las autoridades guatemaltecas dieron a conocer que en dichos contenedores encontraron una carga de más de cuatro toneladas de cocaína.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Cocaína GuatemalaCocaína Costa Rica
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.