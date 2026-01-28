Policías ticos sí revisaron contenedores que llegaron con cargamento de cocaína a Guatemala

El Ministerio de Seguridad Pública confirmó que los contenedores que salieron de nuestro país y llegaron a Guatemala con un cargamento de cocaína escondido en su interior sí fueron revisados por policías costarricenses.

Pese a que no lograron evitar que dicho cargamento de 4 toneladas de cocaína saliera de Caldera, las autoridades ticas destacaron que alertaron a Guatemala sobre el “alto riesgo” de esos contenedores.

Las autoridades guatemaltecas informaron que se trataba de una carga de más de cuatro toneladas de cocaína. Foto Archivo. (Cortesía/Foto: cortesía)

“Si bien dichas revisiones no arrojaron resultados positivos en territorio costarricense, se determinó que varios de los contenedores continuarían su tránsito con destino a Guatemala.

“Ante esta situación, las autoridades costarricenses emitieron una alerta preventiva a sus homólogos guatemaltecos, lo que permitió la intervención oportuna en el puerto de destino, donde finalmente se localizó la droga, la cual se encontraba oculta dentro de una carga lícita de harina de coquito”, indicó Seguridad.

Las autoridades guatemaltecas dieron a conocer que en dichos contenedores encontraron una carga de más de cuatro toneladas de cocaína.