Por cigarros: Detienen a sospechoso de cometer un impresionante atraco

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) capturaron la mañana de este jueves a un hombre sospechoso de cometer un millonario asalto a un camión.

Un hombre fue detenido como sospechoso de cometer un millonario atracó a un camión de cigarros (OIj/Cortesía)

Los allanamientos se realizaron en una casa en Juanito Mora en Barranca, en Puntarenas.

En ese sitio se logró la detención de un hombre de apellido Morera de 36 años, el cual figura como sospechoso en una causa por el delito de robo agravado.

Las autoridades judiciales indicaron que los hechos ocurrieron el pasado 3 de febrero, en Tibás.

“Aparentemente, este en compañía de otros sujetos se habrían encargado de realizar un asalto a un camión tipo repartidor, al cual le habrían sustraído aproximadamente 55 millones de colones en mercadería. Propiamente, la mercadería eran cigarros”, informó el OIJ.

El vehículo fue ubicado quemado en Atenas.

“Cabe señalar que a raíz de esta situación los agentes judiciales comienzan los diferentes trabajos de investigación logrando determinar la presunta actividad de este sujeto en este robo agravado, por lo que se ejecuta esta mañana el allanamiento donde además de su detención se logra el decomiso de tres teléfonos celulares, prendas que supuestamente lo relacionan con los hechos y además se logra decomisar de más evidencia para la investigación”, indicó el OIJ.

Por este caso, otro hombre fue detenido en mayo pasado como sospechoso de participar en el atraco, él se encuentra descontado prisión preventiva.

Morera fue puesto a la orden del Ministerio Público.