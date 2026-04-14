Por qué nunca se vio al sospechoso con una pala: así habría ocultado el cuerpo de Junieysis Merlo

El principal sospechoso del femicidio de Junieysis Merlo Espinoza habría ocultado el cuerpo de la joven madre, utilizando hojas de palma y la ayuda indirecta de maquinaria pesada para evitar ser descubierto.

Según las conclusiones de la investigación, el sospechoso de apellidos Ramírez Merlo no fue visto utilizando una pala porque habría planificado el ocultamiento del cadáver aprovechando los horarios y ángulos muertos de visibilidad en la zona, además de recurrir a un operador de back hoe para que realizara el trabajo de excavación sin conocer el verdadero propósito.

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Junieysis Merlo (cap/captura)

Utilizó hojas de palma para ocultar el cuerpo

Las autoridades determinaron, mediante el análisis de cámaras de seguridad, que el sospechoso presuntamente trasladó el cuerpo de la víctima en el cajón de un pick up Nissan Navara gris, ocultándolo con ramas de palma para evitar levantar sospechas.

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El informe señala que, tras cometer el crimen, el hombre habría bajado a la víctima del cuarto donde dormía y la colocó en el vehículo, esperando el momento oportuno para enterrarla.

“En un arranque de ira y de celos arremetió contra la integridad de la mujer, aprovechando su tamaño y la fuerza”, detalla el informe del OIJ.

Coordinación con operador de maquinaria

De acuerdo con la investigación, el martes 31 de marzo, a las 7:10 a. m., el sospechoso habría contactado a un conductor de back hoe de apellido Chavarría, solicitándole que profundizara un hueco que ya había sido excavado el día anterior.

El documento judicial indica que Ramírez Calvo esperó a que el operario se trasladara a un punto donde no tuviera visibilidad directa del sitio. En ese momento, acercó el vehículo y depositó el cuerpo en el agujero, cubriéndolo posteriormente con basura y hojas de palma.

Maniobra para sellar el entierro

Posteriormente, el sospechoso regresó a su vivienda y, aproximadamente una hora después, volvió al lugar utilizando un vehículo Mitsubishi Montero. Según el informe, accedió al sitio por una zona donde el operario no pudiera observarlo y luego se dirigió nuevamente hacia él para indicarle que ya no requería el hueco, solicitándole que lo tapara con la maquinaria.

Esta acción habría tenido como único propósito ocultar definitivamente el cuerpo de la joven madre.

“Volvió a su casa y una hora después regresó con el vehículo Mitsubishi Montero, subió por la parte donde el operario no lo viera, se bajó y se fue nuevamente caminando donde el operario del back hoe para decirle que ya no quería el hueco y que lo tapara sin sentido alguno, más que el de ocultar a Junieysis”, señala el informe.

Tras completar estas acciones, el sospechoso habría abandonado el lugar con aparente normalidad y posteriormente construyó una coartada con el fin de evadir la responsabilidad penal.