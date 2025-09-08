Sucesos

¿Por qué se produjo la pluma de gas en el volcán Poás que sorprendió en la GAM?

Experto nos aclaró lo que pasó este lunes en el volcán Poás

Por Alejandra Morales

Desde tempranas horas de este lunes 8 de setiembre, se vio una pluma que salía del Volcán Poás, en Alajuela.

El vulcanólogo Geoffroy Avard, del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), manifestó que no se trató de una erupción.

“Esta pluma corresponde a una desgasificación, no a una emisión de ceniza o erupción; el volcán hizo erupción este domingo a las 4 p.m., emitió un poco de ceniza, pero no fue una explosión”, señaló Avard.

Volcán Poás, Alajuela y la pluma por la desgasificación de este 8 de setiembre del 2025. Foto: Cortesía para LT
Así se veía el volcán Poás este 8 de setiembre. Foto: Cortesía para LT (Cortesía para LT/Cortesía para LT)

Afirmó que este tipo de coincidencia la han observado desde la semana pasada en varias ocasiones.

“Por condiciones ambientales, esta pluma se levanta de manera muy vertical y es muy visible”, explicó.

Dijo que el coloso sigue muy caliente y en este proceso de desgasificación.

