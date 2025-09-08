¿Por qué se produjo la pluma de gas en el volcán Poás que sorprendió en la GAM?

Desde tempranas horas de este lunes 8 de setiembre, se vio una pluma que salía del Volcán Poás, en Alajuela.

El vulcanólogo Geoffroy Avard, del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), manifestó que no se trató de una erupción.

“Esta pluma corresponde a una desgasificación, no a una emisión de ceniza o erupción; el volcán hizo erupción este domingo a las 4 p.m., emitió un poco de ceniza, pero no fue una explosión”, señaló Avard.

LEA MÁS: Noche de pesadilla: Balacera contra casa deja un muerto y cinco heridos

Así se veía el volcán Poás este 8 de setiembre. Foto: Cortesía para LT (Cortesía para LT/Cortesía para LT)

Afirmó que este tipo de coincidencia la han observado desde la semana pasada en varias ocasiones.

“Por condiciones ambientales, esta pluma se levanta de manera muy vertical y es muy visible”, explicó.

Dijo que el coloso sigue muy caliente y en este proceso de desgasificación.

LEA MÁS: Madre de muchacha asesinada en supuesto lío pasional considera que vive otra injusticia

LEA MÁS: Madre que sobrevivió al accidente en que murió su hija pidió ayuda al ver que “no despertaba”