¿Por qué se sienten madrugadas y mañanas tan frías? Acá le explicamos cuándo ocurre el fenómeno

Si ha sentido mucho frío en las madrugadas y las mañanas, hay una razón

Por Alejandra Morales

Las noches y madrugadas han registrado una reducción considerable en las temperaturas mínimas en distintos puntos de Costa Rica, especialmente en el Valle Central, sectores montañosos, algunas zonas de Guanacaste y las llanuras de la zona norte, donde muchas personas han percibido un ambiente más frío de lo habitual.

De acuerdo con especialistas, este comportamiento se debe principalmente a la disminución en el contenido de humedad en el ambiente, así como a la presencia de cielos despejados durante ese periodo del día.

“Es ocasionado por la disminución en el contenido de humedad en el ambiente, así como también por cielos despejados durante ese periodo, lo que favorece que toda la radiación emitida a lo largo del día se disperse y genere esta reducción en las temperaturas mínimas”, explicó Rebeca Morera.

La experta agregó que la cobertura nubosa juega un papel determinante en este fenómeno, ya que las nubes pueden funcionar como una especie de “cobija” que ayuda a retener el calor en la atmósfera durante la noche.

Sin embargo, cuando el cielo se mantiene muy despejado, ocurre lo contrario, ya que se facilita el escape de la radiación, provocando un descenso más marcado en las temperaturas durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

