Prima de conductor fallecido tras choque en Cartago compartió dolorosas palabras por la tragedia

La reciente muerte ocurrida luego de un choque en barrio Nazareth de Cartago, el pasado martes, continúa generando conversación y conmoción entre los ciudadanos y familiares.

Lo que empezó como una discusión entre dos conductores por un choque, terminó con la vida de Francisco Javier Granados López, de 33 años.

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Según las versiones preliminares y videos que circulan sobre el hecho, el sospechoso sería un hombre de apellido Mora, de 23 años, quien presuntamente disparó contra Granados luego de observar que este se acercaba con un objeto en la mano.

Francisco Javier Granados López, de 33 años, era casado, vivía en Llanos de Santa Lucía en Paraíso de Cartago yera el principal sostén económico de su familia compuesta de nueve miembros. (Foto: corte/Foto: cortesía)

El disparo habría impactado en una de sus piernas, provocando posteriormente su fallecimiento.

Redes sociales reflejan el dolor de la familia

Una de las familiares que decidió pronunciarse públicamente fue una joven de apellido Granados, quien sería prima del fallecido. A través de redes sociales compartió fotografías y mensajes dedicados a su familiar, expresando el profundo dolor que enfrenta la familia.

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“Qué dolor más fuerte, primo. Que ya no estés con tu familia. Solo quedan recuerdos, primo, cuando venía, nos levantaba en las mañanas. Ahora son solo recuerdos, ahora sos un ángel más en el cielo al lado de tu mami”, escribió la joven junto a varias imágenes.

El accidente entre dos carros terminó con un conductor fallecido por un disparo. (Cortesía/Cortesía)

Además, publicó fotografías del funeral, donde algunos usuarios enviaron mensajes de apoyo y condolencias para la familia afectada.

Sospechoso es investigado por homicidio simple

Mientras tanto, el hombre señalado como sospechoso permanece bajo investigación por el delito de homicidio simple. Las autoridades continúan recopilando pruebas relacionadas con el caso para esclarecer lo ocurrido.