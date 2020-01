“Escuchaba las sirenas de los camiones de bomberos y de las ambulancias y luego una conocida me llamó y me dijo: ‘Ana yo no quería decirle, pero el incendio sí fue en la casa de su prima y ella y dos de sus hijas murieron’. Yo sentí que el mundo se me vino encima, de inmediato me fui para su casa, pero no nos dejaron entrar”, contó entre lágrimas.