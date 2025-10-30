Primer empuje frío de la temporada llega a Costa Rica: así se sentirán sus efectos

El primer empuje frío de este año se percibirá a partir de este jueves 30 de octubre y mantendrá sus efectos hasta inicios de la primera semana de noviembre.

Incrementará los vientos alisios en el Mar Caribe y esto ocasionará un patrón ventoso, principalmente cerca de las zonas montañosas de Guanacaste y del Valle Central, las condiciones serán más nubladas y de lluvias.

Los aguaceros se proyectan en el Caribe y en la zona norte; mientras que se espera una disminución de las lluvias en el Pacífico Norte y en el Valle Central.

Los efectos del primer empuje frío se percibirán desde este jueves 30 de octubre hasta la primer semana de noviembre 2025. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

Mientras que para el Pacífico Central y el Pacífico Sur continuarán las lluvias por las tardes, acompañadas de tormentas eléctricas.

En el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) le dan seguimiento a la onda tropical #42 que ingresará al Mar Caribe durante este primer fin de semana de noviembre.