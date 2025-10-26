(Video) Conductor tuvo que arrastrar su carro en medio de la inundación en Jacó

El centro de Jacó quedó este domingo bajo el agua tras las intensas lluvias que convirtieron las calles en verdaderos ríos, lo que puso en riesgo a conductores y peatones.

En varios videos compartidos en redes sociales, se observa cómo un conductor quedó atrapado en la inundación y, con ayuda de otra persona, logró remolcar su vehículo usando una linga.

Según el Instituto Meteorológico Nacional (IMN), los efectos indirectos del huracán Melissa sobre Costa Rica se mantienen y podrían prolongarse hasta el martes o miércoles, debido al posicionamiento de la Zona de Convergencia Intertropical sobre el país.

El hombre tuvo que usar una linga para sacar su carro del agua. (Cortesía/Cortesía)

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) recordó el estado de las alertas vigentes: alerta naranja en la vertiente del Pacífico, alerta amarilla en la región Central y zona norte, y alerta verde en la región Caribe.

Las autoridades advierten que las lluvias continuarán durante las próximas horas, lo que podría aumentar la ocurrencia de incidentes por inundaciones y deslizamientos.

