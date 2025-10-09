Prueba clave para confirmar si cuerpo enterrado es el de Gringotico llegaría desde Estados Unidos

Un cuerpo hallado enterrado sería el de Daniel Francisco Vargas Salas, conocido como Gringotico, de 71 años. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Una prueba fundamental para confirmar si el cuerpo enterrado en Carrizal de Alajuela es el de Daniel Francisco Vargas Salas, de 71 años, conocido como Gringotico, llegaría directamente desde los Estados Unidos.

Así lo dio a conocer Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien explicó que ya solicitaron los registros dentales de Vargas, quien también vivió en Estados Unidos.

“Ante el avanzado estado de descomposición del cuerpo, lo más rápido para poder hacer una identificación certera son esos registros dentales, los cuales si llegan a Costa Rica prontamente nos permitirían hacer un match de manera más exacta, lo que facilitaría las investigaciones”, detalló Zúñiga.

El cuerpo fue encontrado el pasado sábado 4 de octubre, estaba enterrado en una fosa ubicada a unos 14 minutos de la casa de Vargas, en Carrizal.

La Policía Judicial también informó sobre la detención de cuatro personas sospechosas de la desaparición y posible homicidio del Gringotico.

Se trata de una muchacha apellidada Badilla, de 25 años, quien en apariencia tenía una relación de cercanía con Vargas; un padre y su hija, ambos apellidados García, de 55 y 29 años, y un hombre apellidado Isaza, que sería el novio de la mujer de 29 años.

Vargas fue visto por última vez el pasado 17 de setiembre y su familia denunció su desaparición el 24 de setiembre, luego de que un vecino los alertara sobre la presencia de personas extrañas dentro de su casa.

“Días después se ubicó un carro en un lavacar en Heredia, que le pertenecía a Vargas, y el jueves 2 de octubre se logró recuperar el menaje de su casa en San Pablo de Heredia”, dijo el director del OIJ.

Así como adelantó La Teja este martes, el director del OIJ confirmó que, en apariencia, el móvil de este posible crimen tendría que ver con que los sospechosos intentaron dejarse la propiedad y demás pertenencias y mobiliario de la víctima.