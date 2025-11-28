¿Qué pasó con Isaac? Piden ayuda para encontrar a joven de 14 años que desapareció tras ser visto en parque

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) está pidiendo la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de un muchacho que desapareció tras ser visto en un parque.

Se trata de Isaac Hernández Delgado, de 14 años, quien está desaparecido desde la tarde de este miércoles 26 de noviembre.

De acuerdo con las autoridades, el joven fue visto por última vez en Atenas, Alajuela, específicamente en el parque central de esa localidad.

Según el OIJ, la denuncia por su desaparición fue presentada este jueves 27 de noviembre.

Si usted ha visto a Isaac o sabe dónde podría estar, comuníquese con el OIJ al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.