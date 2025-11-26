Querido jardinero es la víctima de terrible accidente

El hombre que perdió la vida la mañana de este martes tras ser atropellado por un camión mientras viajaba en bicicleta en Limoncito de Limón, se dedicaba a la jardinería y a la limpieza de patios.

La tragedia ocurrió frente al supermercado Maxi Palí.

Maicol falleció atropellado por un camión en Limón. (cortesía/cortesía)

Según confirmó la Cruz Roja, cuando los socorristas llegaron al sitio ya no había nada qué hacer por el ciclista, quien falleció en el lugar del accidente.

Al hombre los lugareños lo identificaron como Maicol, a quien le decían: “No manches way”.

LEA MÁS: Fiscalía pide sobreseimiento definitivo para Leonel Baruch en caso de supuesta evasión fiscal

El hombre era muy conocido en la comunidad, ya que se ganaba la vida cortando zacate y arreglando patios. Su muerte provocó consternación entre los vecinos, quienes en redes sociales lamentaron profundamente lo ocurrido.

LEA MÁS: Violento grupo de alias Shaggy estaría detrás de misteriosa desaparición de una joven

Las autoridades mantienen la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello.

LEA MÁS: “Shaggy” vigilaba la León XIII de una forma impresionante desde la comodidad de su propia cama