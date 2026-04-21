Rescatan a hombre que cayó con carro profundo guindo y segundos después ocurrió una verdadera tragedia

Una verdadera tragedia ocurrió cuando los cuerpos de emergencia rescataban a una de las personas que la mañana de este martes cayó con un carro a un guindo de aproximadamente 150 metros de profundidad, en Copey de Dota, San José.

La Cruz Roja informó que los rescatistas lograron extraer a uno de los hombres que viajaban en dicho vehículo, pero lamentablemente esta falleció a los pocos minutos.

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“El primer paciente fue extraído, el mismo entró en paro cardíaco, se le brindaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, sin embargo no surgen efecto y es declarado sin signos vitales”, indicó la Benemérita.

Los cuerpos de emergencia indicaron que ya lograron sacar a la segunda persona.

Uno de los hombres falleció poco después de ser extraído del guindo. Foto ANI. (ANI/Uno de los hombres falleció poco después de ser extraído del guindo. Foto ANI.)

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“Iniciamos traslado del segundo paciente, un hombre adulto de al menos 35 años, en condición crítica en uno de nuestros recursos al hospital Max Peralta”.

El incidente ocurrió a eso de las 6 a.m. en Copey de Dota, 4 kilómetros hacia la comunidad de Providencia.

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“De acuerdo con la información preliminar, desde el fondo del barranco se escuchan personas pidiendo ayuda”, destacó la Cruz Roja.

De momento, no se ha dado a conocer la identidad de la persona fallecida en el sitio.