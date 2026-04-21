Sucesos

Rescatan a hombre que cayó con carro profundo guindo y segundos después ocurrió una verdadera tragedia

Las autoridades informaron que el vehículo cayó a un precipicio de 150 metros de profundidad

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Por Adrián Galeano Calvo

Una verdadera tragedia ocurrió cuando los cuerpos de emergencia rescataban a una de las personas que la mañana de este martes cayó con un carro a un guindo de aproximadamente 150 metros de profundidad, en Copey de Dota, San José.

La Cruz Roja informó que los rescatistas lograron extraer a uno de los hombres que viajaban en dicho vehículo, pero lamentablemente esta falleció a los pocos minutos.

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“El primer paciente fue extraído, el mismo entró en paro cardíaco, se le brindaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, sin embargo no surgen efecto y es declarado sin signos vitales”, indicó la Benemérita.

Los cuerpos de emergencia indicaron que ya lograron sacar a la segunda persona.

Uno de los hombres falleció poco después de ser extraído del guindo. Foto ANI.
Uno de los hombres falleció poco después de ser extraído del guindo. Foto ANI. (ANI/Uno de los hombres falleció poco después de ser extraído del guindo. Foto ANI.)

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“Iniciamos traslado del segundo paciente, un hombre adulto de al menos 35 años, en condición crítica en uno de nuestros recursos al hospital Max Peralta”.

El incidente ocurrió a eso de las 6 a.m. en Copey de Dota, 4 kilómetros hacia la comunidad de Providencia.

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“De acuerdo con la información preliminar, desde el fondo del barranco se escuchan personas pidiendo ayuda”, destacó la Cruz Roja.

De momento, no se ha dado a conocer la identidad de la persona fallecida en el sitio.

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Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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