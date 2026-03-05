Rescatan a niña de 4 años que quedó atrapada en alcantarilla mientras jugaba

Una chiquita, de apenas 4 años, vivió momentos de mucha angustia luego de que uno de sus pies quedó atrapado tras caer dentro de una alcantarilla.

Afortunadamente, la menor fue rescatada por los cuerpos de emergencia, pero tuvo que ser llevada en condición urgente a un centro médico para ser revisada.

La chiquita fue llevada a un centro médico. Foto Archivo. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El caso fue dado a conocer la Cruz Roja, la cual informó que los hechos ocurrieron en horas de la tarde de este miércoles en la localidad de San Ramón de Alajuela.

“Se logró la liberación de una menor de 4 años, la cual, al parecer, mientras jugaba cae en una alcantarilla, donde quedó con uno de sus pies atrapados”, informó la Benemérita.

Personal de la Cruz Roja se presentó al sitio y luego de varios minutos de trabajo lograron liberar a la chiquita.