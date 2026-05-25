Rescatan a pareja que quedó prensada dentro de carro que cayó a guindo

Una pareja vivió momentos de verdadero terror al quedar prensada dentro del carro en el que viajaba, luego de que este cayó a guindo.

Ambas personas fueron rescatadas con vida; sin embargo, la Cruz Roja informó que un muchacho de 22 años tuvo que ser trasladado en condición crítica.

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El accidente ocurrió pasadas las 5:30 p.m. de este domingo, en el sector del Tajo Soleil, en Turrubares.

“Según el reporte inicial, un vehículo se precipitó aproximadamente 25 metros en un guindo. Dentro del automotor viajaban dos personas que quedaron prensadas entre la estructura del vehículo”, detalló la Benemérita.

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Ante la emergencia, la Cruz Roja despachó dos unidades tipo ambulancia y dos unidades de rescate.

“En la escena trabajaron 10 cruzrojistas, entre rescatistas y personal paramédico, quienes mediante un sistema de cuerdas lograron acceder hasta donde se encontraban las víctimas, extraerlas a un punto seguro y brindarles atención prehospitalaria”, señaló Cruz Roja.

El muchacho de 22 años fue llevado a un centro médico. Foto Cruz Roja. (Cruz Roja /El muchacho de 22 años fue llevado a un centro médico. Foto Cruz Roja.)

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Las autoridades indicaron que un hombre de 22 años fue trasladado en condición crítica al hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas.

Por su parte, la mujer fue valorada en el sitio y se mantiene en condición estable y no requiere traslado al centro médico.