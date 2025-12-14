Rescatan a pasajeros atrapados en bus de Tuasa que chocó contra malla del aeropuerto

Personal de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos tuvieron que desplazarse a las afueras del aeropuerto Juan Santamaría, pues recibieron la alerta de que un bus de la empresa Tuasa se había estrellado contra una de las mallas de la terminal aérea.

LEA MÁS: Señor de 80 años muere atropellado por patrulla de Fuerza Pública en Los Chiles

La situación se dio a eso de la 1:27 p.m., de este domingo, cuando el autobús, por motivos que no son claros, se salió de la carretera y cayó dentro de una cuneta, lo que causó que este quedara semivolcado hacia el lado de la malla.

Los paramédicos tuvieron que usar escaleras para rescatar a los pasajeros, quienes tuvieron que salir por medio de las ventanas del lado izquierdo del bus.

Un accidente en la General Cañas dejó este autobús de Tuasa semivolcado cerca de la malla del aeropuerto Juan Santamaría. (Foto: Bomberos/Foto: Bomberos)

LEA MÁS: Hombre es ejecutado de múltiples balazos dentro de su propia casa en Quepos

La Cruz Roja informó que en el lugar han valorado a 48 pasajeros, 41 de estos en condición estable y los 7 restantes en condición urgente.

LEA MÁS: Ataque salvaje: hombre acuchilla a su hijastra y a joven en un cuarto, pero su huida termina en accidente

“En estos momentos se realiza el traslado de una mujer adulta en condición urgente al Hospital San Rafael de Alajuela”, informó la Benemérita.

La Cruz Roja indicó que ninguna otra persona será trasladada a un centro médico, por lo que dieron el incidente por controlado.