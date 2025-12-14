Sucesos

Rescatan a pasajeros atrapados en bus de Tuasa que chocó contra malla del aeropuerto

La Cruz Roja informó que atendieron a 48 pasajeros, de los cuales siete se encuentran en condición urgente

Por Adrián Galeano Calvo

Personal de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos tuvieron que desplazarse a las afueras del aeropuerto Juan Santamaría, pues recibieron la alerta de que un bus de la empresa Tuasa se había estrellado contra una de las mallas de la terminal aérea.

La situación se dio a eso de la 1:27 p.m., de este domingo, cuando el autobús, por motivos que no son claros, se salió de la carretera y cayó dentro de una cuneta, lo que causó que este quedara semivolcado hacia el lado de la malla.

Los paramédicos tuvieron que usar escaleras para rescatar a los pasajeros, quienes tuvieron que salir por medio de las ventanas del lado izquierdo del bus.

Un accidente en la General Cañas dejó este autobús de Tuasa semivolcado cerca de la malla del aeropuerto Juan Santamaría.
Un accidente en la General Cañas dejó este autobús de Tuasa semivolcado cerca de la malla del aeropuerto Juan Santamaría. (Foto: Bomberos/Foto: Bomberos)

La Cruz Roja informó que en el lugar han valorado a 48 pasajeros, 41 de estos en condición estable y los 7 restantes en condición urgente.

“En estos momentos se realiza el traslado de una mujer adulta en condición urgente al Hospital San Rafael de Alajuela”, informó la Benemérita.

La Cruz Roja indicó que ninguna otra persona será trasladada a un centro médico, por lo que dieron el incidente por controlado.

accidente bus tuasaaccidente bus aeropuerto Alajuela
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

