Rescatan a persona que cayó a guindo de 90 metros de profundidad tras vuelco de pick up

El accidente ocurrió la madrugada de este viernes en el sector de Cangrejal. Foto Cruz Roja. (Cruz Roja/El accidente ocurrió la madrugada de este viernes en el sector de Cangrejal. Foto Cruz Roja.)

Dos personas que viajaban en un pick up vieron a la muerte muy de cerca la madrugada de este viernes, luego de que de dicho vehículo, por circunstancias que no son claras, se volcó.

LEA MÁS: Así habría sido el “papel” de cada uno de los cinco sospechosos en el asesinato de Roberto Samcam

Uno de los hombres quedó tirado sobre la carretera mientras que el otro se llevó la peor parte, ya que cayó a un guindo de aproximadamente 90 metros de profundidad.

La Cruz Roja informó que el accidente ocurrió a eso de la 2:30 a.m. en El Guarco de Cartago, sobre la ruta 2, específicamente en el sector de Cangrejal.

LEA MÁS: Personas que buscaban un amarre o limpia con supuestos brujos terminaron sin ropa y extorsionados

“Se reportó el vuelco de un pick up que dejó dos personas afectadas: una localizada sobre la vía principal y otra en un guindo a una profundidad aproximada de 90 metros”, informó la Benemérita.

Tras recibir la alerta, la Cruz Roja despachó a la escena tres unidades de soporte básico, una unidad de rescate y una unidad de soporte avanzado.

LEA MÁS: Fiscalía revela qué decomisaron tras allanar hotel donde murió hijo de Brett Gardner, exjugador de los Yankees

“Se realizan las labores por medio de cuerdas y se realiza la extracción del paciente, el cual fue trasladado a un centro médico”, detalló Geovanny Maroto, coordinador operativo regional de Cruz Roja.

Las personas heridas, cuyas identidades no se dieron a conocer, fueron llevadas de emergencia al hospital Max Peralta de Cartago.