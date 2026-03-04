¿Ritual o tradición? La historia detrás de lanzar una almohada al mar para recuperar a un ser querido

Desgarrador, pero lleno de esperanza, así fue el momento en que doña Giselle González lanzó la almohada de su hijo Andrés Araya González a la playa Jacó, con la fe de que, con ese acto, el mar le iba a devolver el cuerpo de su hijo y no se equivocó.

Andrés estaba desaparecido desde el viernes pasado cuando se metió al mar con sus compañeros de trabajo y en el intento por salvar a uno de ellos se ahogó.

La almohada de su amado hijo pidió que se la llevaran porque ya había escuchado de la creencia de tirarla al mar para que le devolviera el cuerpo.

“Tenía que ser la propia almohada de él, con la que dormía, me la trajeron de la casa de él, el mar se llevó la almohada. Le pedí a Diosito, que es todopoderoso, le pedí que le exigiera al mar que me devuelva a mi hijo, así se lo dije. Dios tiene poder, él es el único que nos ayuda en todo y yo le pedí a Dios que lo hiciera”, manifestó la mamá.

Agregó que fue lo único que pidió y también se hincó frente al mar. Esto lo hizo durante la tarde de este lunes 2 de marzo y rezó al oscurecer ese mismo día.

“Me arrodillé, alcé mis manos y dije: ‘Señor, tú tienes el control, tú tienes el poder de devolverme a mi hijo’”, señaló esta mamá.

Almohada cuerpo (Gemini IA/cortesía)

La almohada flotaba en el mar, y para las 9 de la noche se había pedido a conocidos y desconocidos prender velas y orar porque el cuerpo apareciera, a las 9 de la hoche el cuerpo fue encontrado en la orilla de la playa.

El mar les respondió.

Expertas opinan

La creencia popular, que viene desde nuestros abuelos, de entregarle una almohada al mar o un río para que aparezca el cuerpo de un ahogado, cogió fuerza esta semana con este caso caso.

Buscamos dos expertas en el tema, la investigadora de fenómenos paranormales, Vanessa Alvarado, y la bruja de cuarta generación, Mithzi Bonilla, conocida popularmente en redes sociales como Mithzi-Tarot, quienes aseguran que la fe y la energía son responsables de que la almohada funcione.

“Es una creencia ancestral que no tiene base científica. La almohada es algo muy íntimo de cada persona, tiene su olor, su saliva, su sudor, en fin, mucha de la química de la persona está en su almohada y eso le permite al mar o al río identificar al fallecido y lo devuelva.“Mucha gente dice que es porque la almohada representa el descanso eterno, pero no lo siento así. Realmente no le damos la importancia que merece nuestra almohada, ahí descansamos, pensamos, se reza, se llora, se ríe y toda esa energía de uno se le pasa a la almohada”, asegura la investigadora paranormal.

LEA MÁS: Ritual de la almohada y oraciones funcionaron: hallan cuerpo de Andrés Araya en Jacó

La mamá del joven tiró al mar la almohada para que su cuerpo apareciera (Facebook Valle de Orosí/cortesía)

Para quienes creen y saben sobre los elementos de la naturaleza (agua, tierra, aire y fuego), agrega Vanessa, es muy normal que los elementales del agua sean los encargados de devolver el cuerpo del ahogado al identificarlo por medio de la almohada. Si queremos entenderlo mejor y con un ejemplo de estos tiempos, la investigadora nos reafirma que la almohada es como un código de barras que identifica a cada persona por todo lo que vive con ella.

“Cuando se duerme se entra en un estado en el cual el alma tiene la posibilidad de viajar a otros lugares y regresar al cuerpo por medio del cordón de plata. A eso se le llaman viajes astrales y cargan de mucha energía la almohada.

LEA MÁS: Papá reveló lo que pasó con joven que desapareció, al parecer, a manos de personas a las que habría asaltado

“Por medio de la almohada el alma de una persona puede identificar cuál era su cuerpo y como ya falleció, esa alma lo que intenta es llevar ese cuerpo a la almohada que tantas veces le permitió volver a ese cuerpo. Se convierte como en un disco duro de información de la energía de cada uno de nosotros”, aclara Vanessa.

El cordón de plata, de acuerdo a las creencias energéticas, le permite al alma comunicarse con otros mundos y volver al cuerpo del que salió.

Es un tema que incluso está en la Biblia, aparece mencionado en Eclesiastés, capítulo 12, versículos del 6 al 8.

“Acuérdate de Él antes que se rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente, y se haga pedazos la rueda junto al pozo”. Se refiere a tener siempre presente a Dios antes de que llegue la muerte.

Otros casos

Dos familiares de Valeria Chavarría, el 11 de abril del 2025, le entregaron una almohada de ella al mar de playa Dominical porque tenían toda la fe que con ese acto el mar les devolvería el cuerpo de la menor quien fue arrastrada por las olas tres días antes.

Valeria celebraba en Dominical el cumpleaños de su hermana mayor y junto con dos amistades fueron arrastradas por la corriente.

Doña Giselle González lanzó la almohada de su hijo Andrés Araya González y pronunció unas poderosas palabras pidiendo que el cuerpo de él se lo devolviera el mar. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Desde ese sábado 8 de marzo se inició la búsqueda del cuerpo sin ningún resultado. Seis horas después de que se le entregó una almohada de Valeria al mar, el cuerpo de la menor de 17 años apareció. Quienes llevaron la almohada fueron la mamá biológica y la madrastra.

En setiembre del 2006, el periódico Al Día publicó una nota sobre don Carlos Ramírez Chaves, quien había rescatado 53 cuerpos en los ríos de San Carlos.

“Las creencias que tiene la gente cuando tira una almohada al río, funcionan, pero hay que tener mucha fe”, comentó don Carlos en aquella oportunidad.

En La Teja les informamos, el 25 de junio del 2016, como en playa Ventanas de Osa de Puntarenas, una corriente jaló mar adentro a Evans Varela, quien se ahogó.

Durante los dos primeros días el cuerpo no apareció, su familia le llevó al mar una almohada de Evans y 48 horas después el cuerpo fue hallado.

“Es un ritual muy cargado de energías. Todo lo que está en contacto con nosotros se llena de nuestras energías y con más razón una almohada. Recordemos que también hay personas que aseguran no es bueno conservar la ropa de un fallecido dentro de la casa, porque están llenas de energía y atrae a esos fallecidos de nuevo al mundo de los vivos y no los deja pasar al plano de los muertos.

“Le puedo asegurar que al mar se le puede entregar una almohada y también otra prenda como un zapato o una camisa. La tradición nos habla de la almohada, pero, repito, todas nuestras pertenencias están cargadas de energías especiales y únicas”, asegura la bruja Mithzi.