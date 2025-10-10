Rudy Casasola, entrenador de balonmano, soñaba con ganar el oro en los Juegos Nacionales

Rudy Casasola, entrenador de balonmano falleció en un trágico accidente en Matina (Cortesía/Cortesía)

El deporte de Matina y todo el balonmano costarricense están de luto. La comunidad llora la muerte de Rudy Casasola Lacayo, entrenador, profesor de física y padre de dos hijos, quien falleció la noche de este jueves tras un aparatoso accidente de tránsito en la ruta 32.

“Siempre quería lo mejor para sus hijos y su equipo. Soñaba con verlos, subir al podio, ganar oro, ver reflejado todo ese esfuerzo”, contó entre lágrimas su amigo y exalumno Yeirel Castrillo Baltodano, quien lo conoció hace 16 años cuando era su profesor de física.

“Don Rudy siempre me decía: ‘usted puede dar más’. Siempre nos apoyó, se preocupaba por nosotros y nos pedía disciplina para alcanzar nuestras metas. Fue un gran ser humano que hoy todos lloramos”, expresó Castrillo, quien también formó parte del equipo de Matina como portero.

Yeirel recordó que gracias a la guía de Rudy logró cumplir su sueño de competir en los Juegos Nacionales del 2024. “Siempre me motivó, siempre estuvo ahí. Es difícil expresar todo lo que siento, porque no solo perdimos a un entrenador, perdimos a un amigo y un ejemplo”, añadió.

Casasola era profesor de la Escuela de Atención Prioritaria de Matina y un entrenador muy querido por sus alumnos y colegas. Su mayor anhelo, cuentan quienes lo conocían, era ver a su equipo de balonmano ganar la medalla de oro en los próximos Juegos Nacionales, para ello estaba trabajando durísimo.

Desde la Federación Costarricense de Balonmano, su presidente Adrián Leandro también lamentó profundamente la partida del entrenador.

“Sigo preguntándome cómo se despide a un compañero entrenador, creo que nunca podré hacerlo. Rudy era familia, amigo, guía. Su aporte fue clave para el desarrollo del balonmano en el Caribe. A sus muchachos les pido que sean fuertes, como él les enseñó”, manifestó.

La Escuela de Atención Prioritaria de Matina, donde Rudy impartía lecciones de física, también dedicó un emotivo mensaje en redes sociales.

“Hoy se nos fue una persona honorable, una calidad de ser humano, entrenador entregado a sus hijos y a su trabajo. Rudy deja una gran huella en nuestra escuela y en nuestros corazones. Dios dé fortaleza a todos”.

Rudy Casasola, de 41 años, era padre de dos hijos y dedicó su vida a formar jóvenes dentro y fuera de la cancha. Sus allegados aseguran que su nombre quedara grabado en la historia del balonmano caribeño y en cada uno de los atletas a los que ayudó a creer en sí mismos.

El vehículo en el que viajaba colisionó contra un tráiler a la altura de Abopac, y aunque fue trasladado al hospital Tony Facio, lamentablemente perdió la vida.