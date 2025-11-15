Sucesos

Ruta 32 permanecerá cerrada por derrumbes y caída de árboles en distintos puntos

Las constantes lluvias en la zona han impedido la reapertura de esta importante carretera

Por Adrián Galeano Calvo

Si usted estaba esperando la reapertura de la carretera que comunica San José con Limón (ruta 32), le tenemos una importante noticia.

La mañana de este sábado el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) informó que dicha carretera seguirá cerrada hasta nuevo aviso, esto debido a situaciones causadas por las lluvias de las última horas.

“Luego de la inspección realizada a primera hora de este sábado en la RN 32, se ubicó árboles caídos y derrumbes en varios puntos de la vía, producto de la lluvia que persiste en la zona montañosa. En el momento en que se autorice la reapertura les estaremos informando”, indicó el Mopt.

Las lluvias de las últimas horas causaron nuevos incidentes en la carretera. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Esta carretera ya cumple más de una semana de estar cerrada, una de las situaciones que dio pie a ese cierre era la presencia de una enorme roca que tuvo que ser destruida por medio de una explosión controlada el pasado miércoles.

Sin embargo, al día siguiente, es decir el jueves, las lluvias provocaron un derrumbe en esa misma zona.

