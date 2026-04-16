Sala Constitucional condena al OIJ por vulnerar intimidad de Marta Esquivel en caso Barrenador

La Sala Constitucional condenó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por vulnerar los derechos a la intimidad y a la presunción de la inocencia de Marta Esquivel, expresidenta ejecutiva de la Casa Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y diputada electa por el Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Así lo dieron a conocer este jueves los altos jueces, tras acoger parcialmente un recurso de amparo interpuesto por Esquivel, relacionado con el operativo que el OIJ llevó a cabo el 23 de setiembre del 2024 por el mencionado caso Barrenador.

Ese día, las autoridades detuvieron a Esquivel y allanaron su vivienda, así como algunas oficinas de la CCSS a nivel nacional.

Por medio de una resolución del 11 de diciembre del año pasado, la Sala Cuarta le dio la razón de forma parcial a Esquivel en el sentido de que la Policía Judicial divulgó información sensible sobre ella.

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De acuerdo con lo resuelto por los magistrados, el OIJ divulgó información sensible del operativo por medio de un boletín de prensa compartido a los medios de comunicación.

“Como se desprende del propio boletín emitido por el Organismo de Investigación Judicial, las diligencias judiciales no habían dado inicio o se encontraban en desarrollo cuando dicho Organismo divulgó la información de los allanamientos por medio del boletín judicial (...), la forma en que se divulgó la información provocó que, casi de manera simultánea, en un periódico apareció una noticia en los siguientes términos ‘La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) allanó este lunes la casa de [Nombre 001], presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en barrio La California, San José’; acompañada de una foto de la recepción del edificio.

La Sala Cuarta acogió de forma parcial el recurso presentado por la diputada electa Marta Esquivel. (Rafael Pacheco Granados/Archivo LN/ Foto: Rafael Pacheco)

“La nota periodística menciona expresamente el nombre de la recurrente, el lugar donde habita y la foto acompañada de una leyenda “Caso Barrenador: Oficiales de la Sección de Anticorrupción del OIJ entrando en la casa de [Nombre 001], en barrio La California”.

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Según la resolución, La Sala llegó a la conclusión de que esa información salió de la institución (OIJ), lo que vulneró el derecho a la intimidad y a la presunción de inocencia de Esquivel.

“Para este Tribunal, en el caso concreto que acá se analiza, sí es información sensible que permitió a la prensa ubicar el edificio donde tiene el domicilio la recurrente”, destacaron los magistrados.

La Sala fue clara al indicar que no se pretende impedir que la prensa se refiera a hechos como este, pero señaló que la información que se debe difundir es aquella que tenga connotación de contener datos de interés público y no aspectos privados de la persona, como su domicilio, e incluso su propia imagen, “lo cual incide negativamente no solo en el derecho a la intimidad, sino además en el principio de inocencia”, agregó la Sala Cuarta.

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Esquivel también presentó dos alegatos más en su recurso, los cuales no fueron acogidos, uno relacionado con una supuesta falta de protocolos para impedir la filtración de expediente judiciales y el otro relacionado con una supuesta filtración de un recurso de hábeas corpus que ella también presentó.

Por su parte, el OIJ se refirió a lo sucedido por medio del siguiente comunicado:

“El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) comunica que en relación con la resolución emitida por la Sala Constitucional número 41043-2025, relacionada con una de las personas imputadas en caso denominado Barrenador, la Dirección General manifiesta que se va a proceder a revisar con detalle dicha resolución, sin embargo, deja muy en claro y hace hincapié que el OIJ es respetuoso de lo que indica la Sala Constitucional”.