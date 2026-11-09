Sala IV frena votación del Presupuesto Nacional 2027 prevista para este lunes

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia solicitó una medida urgente para impedir que los diputados aprobaran en segundo debate el presupuesto del 2027 antes de que la Sala Constitucional resolviera los cuestionamientos presentados por el Poder Judicial.

La preocupación del Poder Judicial se debe a que el proyecto incluye varias normas de ejecución presupuestaria que, según advirtió la Corte, limitarían el uso de sus recursos, impedirían cubrir plazas vacantes y afectarían el funcionamiento de distintos despachos judiciales

Patricia Vargas, presidenta de la Corte Suprema Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Sala Constitucional ordenó a los diputados abstenerse de realizar el segundo debate del proyecto de ley de presupuesto nacional del 2027 antes del 29 de noviembre, mientras resuelve una consulta presentada por la Corte Suprema de Justicia.

La decisión fue tomada este lunes 9 de noviembre, luego de que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, solicitara una medida cautelar urgentísima para evitar que el proyecto sea aprobado sin que la Sala se pronuncie sobre los cuestionamientos constitucionales planteados.

La preocupación del Poder Judicial se centra en varias normas de ejecución presupuestaria que, según advirtió, afectarían su funcionamiento, al restringir el uso de recursos y limitar la cobertura de plazas vacantes.

Entre los puntos cuestionados está el bloqueo de ¢29.843,8 millones, equivalentes al 5,6% del presupuesto institucional, cuyo desbloqueo quedaría sujeto a la aprobación de una comisión legislativa.

Además, la Corte advirtió que estas disposiciones podrían provocar el cierre de despachos, la paralización de servicios y el despido de más de 2.400 funcionarios judiciales a partir del 1 de enero de 2027.

La Sala acogió la solicitud al considerar la dimensión de la posible afectación al funcionamiento del Poder Judicial y la importancia de preservar el equilibrio entre los poderes de la República.

Por ahora, los diputados deberán esperar para realizar el segundo debate del expediente legislativo 25.754, mientras la Sala Constitucional emite su criterio sobre la consulta.

El proyecto de Presupuesto Nacional 2027 asciende a aproximadamente ₡12,4 billones.