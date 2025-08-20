Salvaje que asesinó a expareja con una piedra tomó inesperada decisión a segundos de ir a juicio

Marisol Rodríguez Cordero, de 40 años, murió en manos de su expareja de apellidos Solera Anchía, de 28 años. Foto: Tomada de redes sociales

Minutos antes de afrontar un juicio como acusado del brutal femicidio de Marisol Rodríguez Cordero, un hombre apellidado Solera Anchía tomó una inesparada decisión.

Así lo reveló la Fiscalía de Upala, la cual indicó que Solera tomó la decisión de someterse a un procedimiento especia abreviado, por lo que no fue necesario que se realizara el debate y el Tribunal Penal pactó una pena de 40 años de prisión.

El hombre fue sentenciado por los delitos de femicidio, tentativa de homicidio e infracción a la Ley de la Persona Adulta Mayor.

De acuerdo con la acusación, Rodríguez y Solera mantuvieron una relación por tres años, sin embargo, el 22 de mayo del 2024, ella solicitó medidas de protección, por lo que a él se le prohibió acercársele y agredirla de cualquier forma.

El 27 de mayo, el hombre llegó a la casa de la ofendida, en Colonia Puntarenas de Upala, donde ella se encontraba en compañía de su mamá, una persona adulta mayor.

“Este aceptó que inició una discusión y que ingresó a la casa, donde tomó un cuchillo y persiguió a la víctima. La mamá de la ofendida intentó evitar la agresión, sin embargo, Solera la empujó, ocasionando que cayera al suelo. Al mismo tiempo, la víctima intentó escapar, no obstante, él admitió que la alcanzó, la cortó con el arma blanca y luego la golpeó con una piedra, provocándole la muerte”, detalló el Ministerio Público.

En medio de ese trágico hecho, un hijo de Marisol intentó ayudarle, pero Solera lo agarró del cuello y trató de asfixiarlo.

“En ese instante el papá del joven llegó y logró que el imputado lo soltara”, agregó la Fiscalía.

Mientras la sentencia queda en firme, el imputada debe permanecer en prisión preventiva.