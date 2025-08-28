Sangrienta ejecución causa terror entre vecinos de tranquila comunidad

El crimen ocurrió en Cariari de Pococí. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

La provincia de Limón, una vez más, vuelve a verse afectada por un hecho de sangre, esta vez se trató de un hombre que fue víctima de un violento homicidio.

Las autoridades informaron que el crimen ocurrió a eso de las 7:30 p.m., en Cariari de Pococí, específicamente 150 metros al oeste de la entrada de la localidad de Perdiz.

La Cruz Roja fue alertada sobre una persona herida en una balacera y cuando los paramédicos llegaron al sitio, encontraron al hombre con múltiples impactos de bala y sin signos vitales.

Los cuerpos policiales realizaron un operativo en la zona, pero hasta este momento no han dado con ningún sospechoso.

De momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del fallecido, ni una versión preliminar de cómo se habría dado el crimen.