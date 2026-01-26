Sucesos

¡Saque el abrigo! Dos empujes fríos golpearán a Costa Rica con ráfagas de hasta 100 km/h

Calor dominó este lunes, pero el IMN advierte cambios

Por Alejandra Morales

La última semana de este enero 2026 se inició bastante calurosa; sin embargo, no se deje engañar, porque se prevé el paso de dos empujes fríos, que provocarán fuertes vientos y traerán temperaturas más frías.

Así lo señala el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) en la tendencia del tiempo.

“En este periodo percibiremos la influencia de dos empujes fríos, los cuales mantendrán el ambiente ventoso en el país gran parte de la semana”, señala la entidad.

Durante las noches se espera un descenso de las temperaturas en el centro y norte del país.

Calor dominó este lunes, pero el IMN advierte cambios. Fotos: Melissa Fernández Silva (Melissa Fernandez Silva)

Empujes fríos #12 y #13

El empuje frío #12 tendrá su mayor influencia entre martes y miércoles; posteriormente, los vientos alisios serán moderados. No se esperan lluvias asociadas a este sistema debido al ambiente seco que mantiene la región.

Mientras que el empuje frío #13 se comenzará a percibir a partir del sábado, propiciando vientos muy fuertes en el Valle Central, Guanacaste y la cordillera de Talamanca.

Los vientos nortes ascenderán a valores entre 70 kilómetros por hora (km/h) y 90 km/h; no se descartan ráfagas mayores a 100 km/h en el norte de Guanacaste durante estos días.

