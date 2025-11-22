Secuencia sísmica en Osa: 400 temblores en seis días y cinco superan magnitud de 5 grados

Esteban Chaves, director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), explicó que el temblor más fuerte de este sábado en Osa es el quinto con una magnitud igual o mayor de 5 grados, que se ha generado desde el lunes 17 de noviembre anterior en la misma zona del país.

“Una secuencia sísmica compuesta por más de 400 eventos, a la 1 de la tarde del 22 de noviembre del 2025”, señaló Chaves.

El Ovsicori continúa monitoreando esta secuencia sísmica en esta parte del país.

Les piden a las familias no estar alarmadas, pero sí preparadas para cualquier evento natural al que el país es propenso.

Sismos en Osa

LEA MÁS: Marino Protti explica causa de temblor de 5,6 grados que ya ha generado 10 réplicas

Uno de los más recientes fue el de magnitud 5,6 grados, a las 12:41 p. m., de este sábado 22 de noviembre, y fue percibido por algunas personas en el Valle Central.

El epicentro ocurrió 46,1 kilómetros al noroeste de San Pedrillo de Osa.

Luego le siguió otro a las 12:53 p. m., cuyo epicentro fue en el mismo sitio, con una profundidad de dos kilómetros y tuvo una magnitud de 3 grados.

El Ovsiori ha registrado otros en la misma zona, a las 12:55 p. m. de este sábado; a la 1:04 p. m.; 1:16 p. m.; 1:24 p. m. y así muchos más con magnitudes menores.

De momento, no se reportan daños por estos movimientos telúricos.

LEA MÁS: Temblor de 5,5 grados sacude la zona sur del país

LEA MÁS: Identifican a muchacha de 18 años que murió atropellada por un carro en Pérez Zeledón