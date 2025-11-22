Sucesos

Secuencia sísmica en Osa: 400 temblores en seis días y cinco superan magnitud de 5 grados

Osa sigue bastante movido en esta semana

Por Alejandra Morales

Esteban Chaves, director del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), explicó que el temblor más fuerte de este sábado en Osa es el quinto con una magnitud igual o mayor de 5 grados, que se ha generado desde el lunes 17 de noviembre anterior en la misma zona del país.

“Una secuencia sísmica compuesta por más de 400 eventos, a la 1 de la tarde del 22 de noviembre del 2025”, señaló Chaves.

El Ovsicori continúa monitoreando esta secuencia sísmica en esta parte del país.

Les piden a las familias no estar alarmadas, pero sí preparadas para cualquier evento natural al que el país es propenso.

Sismos en Osa

Uno de los más recientes fue el de magnitud 5,6 grados, a las 12:41 p. m., de este sábado 22 de noviembre, y fue percibido por algunas personas en el Valle Central.

El epicentro ocurrió 46,1 kilómetros al noroeste de San Pedrillo de Osa.

Luego le siguió otro a las 12:53 p. m., cuyo epicentro fue en el mismo sitio, con una profundidad de dos kilómetros y tuvo una magnitud de 3 grados.

El Ovsiori ha registrado otros en la misma zona, a las 12:55 p. m. de este sábado; a la 1:04 p. m.; 1:16 p. m.; 1:24 p. m. y así muchos más con magnitudes menores.

De momento, no se reportan daños por estos movimientos telúricos.

