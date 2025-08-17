Señor que murió al chocar violentamente contra aguja del tren tenía 52 años

El hombre murió al pegar contra las agujas del tren. (Alonso Tenorio)

El hombre que sufrió una violenta muerte al chocar contra la aguja del tren en Sabana Sur tenía 52 años.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó al hombre como de apellido Tercero, de nacionalidad nicaragüense.

El accidente ocurrió la noche del sábado en Sabana Sur, Mata Redonda, San José, el hombre viajaba en una bicimoto y por razones que se desconocen pegó contra la aguja del tren.

Según la Cruz Roja, cuando los paramédicos llegaron encontraron al hombre sin signos vitales.

Los agentes del OIJ se encargaron del levantamiento del cuerpo y lo llevaron a la Medicatura Forense.