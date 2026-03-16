Sicario encapuchado asesina a hombre de un balazo en la cara en Sagrada Familia

Un hombre perdió la vida de forma trágica luego de que un sujeto encapuchado se le acercó caminando y, sin mediar palabra, sacó un arma de fuego para asesinarlo a quemarropa.

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Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que la víctima de este mortal crimen fue identificada como un hombre apellidado Fonseca, de 52 años.

De acuerdo con la versión que maneja la Policía Judicial, los hechos ocurrieron a eso de las 9:15 p.m. de este domingo, en las inmediaciones del cruce de Sagrada Familia.

El ataque ocurrió cerca del cruce de Sagrada Familia. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

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“La víctima se encontraba en el mencionado lugar cuando, aparentemente, pasó un sujeto caminando encapuchado y le disparó en varias ocasiones hiriéndolo en la cabeza y en su cara”, detalló el OIJ.

Las autoridades informaron que Fonseca sobrevivió al brutal ataque y fue trasladado de emergencia al hospital San Juan de Dios, donde falleció poco después de su ingreso.

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Las autoridades aún no han determinado el móvil detrás de este homicidio, pero por cómo sucedieron los hechos, no se descarta que pudiera tratarse de un presunto ajuste de cuentas.