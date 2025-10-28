Sicario entró a bar en Matina para asesinar a hombre de varios balazos

Un hombre entró a un bar en Limón y en cuestión de pocos segundos causó una verdadera escena de horror. Ese sujeto sacó un arma de fuego y desató una lluvia de disparos para acabar con la vida de un sujeto que se encontraba en ese sitio.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual identificó a la víctima mortal como un hombre apellidado López, de 33 años.

El crimen ocurrió la noche del lunes en Carrandí de Matina. Foto Archivo.

El crimen ocurrió a eso de las 8:40 p.m. de este lunes, dentro del mencionado bar, ubicado en Carrandí de Matina, en Limón.

“De acuerdo con la dinámica de los hechos, lo que se maneja, preliminarmente, es que la víctima se encontraba dentro de un establecimiento tipo bar y, aparentemente, el sospechoso ingresó y disparó en su contra, causándole la muerte”, detalló el OIJ.

Los investigadores que atendieron el caso informaron que López falleció a consecuencia de múltiples disparos que recibió en la espalda, la parte trasera de su cabeza y en la pierna izquierda.

Además, en la escena se recolectaron varios casquillos de un arma calibre 9 milímetros. Al parecer, el sospechoso huyó en un vehículo que lo estaba esperando.

De momento, las autoridades no han dado a conocer el posible móvil detrás del sangriento crimen.