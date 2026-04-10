Sicario esperó a que hombre saliera de su casa en Cartago para cometer ataque que terminó siendo mortal

Un nuevo homicidio se registró en la provincia de Cartago, pues un hombre perdió la vida a consecuencia del ataque de un sicario que lo estaba esperando afuera de su casa.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer que la víctima del ataque armado fue un hombre identificado como de apellido Brenes, de 30 años, quien era vecino de Oreamuno de Cartago.

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El crimen ocurrió en esa misma comunidad brumosa, específicamente en la localidad de Cipreses, a eso de las 10:20 p.m. de este jueves, informó la Policía Judicial.

De acuerdo con la versión brindada por las autoridades, al parecer, un sicario se encontraba en las inmediaciones de la vivienda de Brenes, esperando pacientemente que este saliera de la casa para hacer su movimiento.

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El ataque que terminó siendo mortal ocurrió en Cipreses de Oreamuno. Foto Archivo.

“Según el reporte preliminar, en apariencia, esta persona (Brenes) salió de su casa y en vía pública fue abordado por un hombre en motocicleta que, por razones que son investigadas, le disparó en reiteradas ocasiones”, explicó el OIJ.

Pese a los múltiples disparos que recibió en el ataque, Brenes logró sobrevivir y fue llevado en un vehículo particular al Hospital Max Peralta de Cartago.

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Sin embargo, el OIJ indicó que cuando el vehículo llegó a dicho centro médico se confirmó que la víctima ya no presentaba signos vitales.

De momento, la autoridades no han determinado el móvil del homicidio, pero por como se dieron los hechos no se descarta que pudiera tratarse de un ajuste de cuentas.