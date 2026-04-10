Sucesos

Sicario esperó a que hombre saliera de su casa en Cartago para cometer ataque que terminó siendo mortal

El OIJ identificó al ahora fallecido como un hombre apellidado Brenes, de 30 años

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Un nuevo homicidio se registró en la provincia de Cartago, pues un hombre perdió la vida a consecuencia del ataque de un sicario que lo estaba esperando afuera de su casa.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer que la víctima del ataque armado fue un hombre identificado como de apellido Brenes, de 30 años, quien era vecino de Oreamuno de Cartago.

LEA MÁS: Exseleccionado nacional se habría dejado fichar por uno de los grupos narco más temidos del mundo

El crimen ocurrió en esa misma comunidad brumosa, específicamente en la localidad de Cipreses, a eso de las 10:20 p.m. de este jueves, informó la Policía Judicial.

De acuerdo con la versión brindada por las autoridades, al parecer, un sicario se encontraba en las inmediaciones de la vivienda de Brenes, esperando pacientemente que este saliera de la casa para hacer su movimiento.

LEA MÁS: Cuerpo de Junieysis Merlo no pudo ser llevado a Nicaragua para velarlo por una dolorosa razón

carro OIJ morguera
El ataque que terminó siendo mortal ocurrió en Cipreses de Oreamuno. Foto Archivo.

“Según el reporte preliminar, en apariencia, esta persona (Brenes) salió de su casa y en vía pública fue abordado por un hombre en motocicleta que, por razones que son investigadas, le disparó en reiteradas ocasiones”, explicó el OIJ.

Pese a los múltiples disparos que recibió en el ataque, Brenes logró sobrevivir y fue llevado en un vehículo particular al Hospital Max Peralta de Cartago.

LEA MÁS: Esta fue la excusa que sospechoso habría usado para que cavaran hueco donde fue hallado el cuerpo de Junieysis Merlo

Sin embargo, el OIJ indicó que cuando el vehículo llegó a dicho centro médico se confirmó que la víctima ya no presentaba signos vitales.

De momento, la autoridades no han determinado el móvil del homicidio, pero por como se dieron los hechos no se descarta que pudiera tratarse de un ajuste de cuentas.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Homicidio CartagoHombre asesinado Cartago
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.