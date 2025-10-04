Sicarios asesinan de 50 balazos a hombre en Guanacaste

Gutiérrez fue atacado por dos sicarios en moto. Foto Guana Noticias. (Facebopo/El crimen ocurrió en el barrio 27 de Abril, en Guanacaste. Foto Guana Noticias.)

Los vecinos de un barrio en Guanacaste están consternados y aterrorizados por un hecho de violencia cometido por dos sicarios, quienes desataron una lluvia de 50 balazos para acabar con la vida de un hombre.

Los hechos fueron dados a conocer por la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la cual indicó que el crimen ocurrió a eso de las 9 p.m. de este viernes en el sector de Paraíso de Santa Cruz.

En cuanto a la víctima mortal, esta fue identificada como un hombre apellidado Gutiérrez, de 39 años, quien en apariencia era conocido en la zona por el alias de “Gordo”.

De acuerdo con la Policía Judicial, los sicarios sorprendieron a Gutiérrez cuando este iba caminando por una calle.

“Los hechos se dieron cuando el ofendido transitaba por la vía pública, momento en el que, al parecer, fue abordado por dos sujetos que viajaban en una motocicleta, los cuales le dispararon en múltiples ocasiones y posteriormente huyeron del lugar”, detalló el OIJ.

OIJ investiga posible ajuste de cuentas

Los investigadores que realizaron la revisión preliminar de la escena del crimen y el cuerpo de Gutiérrez indicaron que este presentaba aproximadamente 50 impactos de bala.

De momento, la Policía Judicial no ha establecido un móvil para este violento crimen, pero por como se dieron los hechos todo apunta a que se habría tratado de un aparente ajuste de cuentas.