Sucesos

Sicarios asesinaron a hombre cuando se encontraba junto a varias personas en Alajuela

Las autoridades aún no han podido identificar al ahora fallecido

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Por Adrián Galeano Calvo

Sin importarles que varios testigos presenciaran sus actos, dos sicarios asesinaron a sangre fría a un hombre que se encontraba acompañado de varias personas.

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Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que el crimen ocurrió a eso de las 4:10 a.m. de este domingo en el sector de Bajo La Candela, en El Roble de Alajuela.

En cuanto a la víctima de este mortal ataque, la Policía Judicial indicó que hasta este momento no ha sido plenamente identificado.

Una balacera registrada en el barrio 15 de setiembre, en Hatillo, dejó la noche de este miércoles 6 personas heridas.
El crimen ocurrió la madrugada de este domingo. Foto Archivo.

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“De acuerdo con el informe preliminar, el hoy fallecido se encontraba en vía pública con varias personas cuando llegaron dos hombres en una motocicleta, uno de ellos descendió de la misma y le disparó al ofendido en múltiples ocasiones”, señaló el OIJ.

El hombre falleció de forma inmediata en la escena a consecuencia de los disparos.

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“Las labores de investigación continúan, para esclarecer lo sucedido y dar con las personas responsables de este hecho”, agregó la Policía Judicial.

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Homicidio Alajuela
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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