Sicarios encapuchados se metieron a casa en Guácimo para ejecutar a hombre de múltiples balazos

El interior de una vivienda ubicada en el cantón de Guácimo, en Limón, se convirtió en el escenario de un sangriento crimen, pues en ese sitio un hombre fue ejecutado por al menos tres sicarios.

LEA MÁS: Indignante: Mujer habría “alquilado” a niña de 11 años para que pidiera dinero y comida en las calles por 6 meses

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que la víctima de ese atroz ataque es un hombre apellidado Sandí, de 46 años.

La Policía Judicial informó que el crimen ocurrió a eso de las 5:50 p.m. de este jueves, específicamente en la localidad de Río Jiménez de Guácimo.

Sandí fue ejecutado de múltiples disparos. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

LEA MÁS: Rescatan con vida a dos hombres y un menor de edad de avioneta accidentada en San Carlos

De acuerdo con la información que maneja el OIJ, el homicidio habría sido cometido por al menos tres hombres que estaban escondidos cerca de la casa, esperando el momento oportuno para sorprender a Sandí.

“Según versiones preliminares, al parecer, al menos tres sujetos encapuchados ingresaron a una vivienda provenientes de un potrero cercano. Presuntamente los sospechosos sujetaron al ofendido y le dispararon en reiteradas ocasiones”, detalló el OIJ.

LEA MÁS: Hombre lucha por su vida tras ser salvajemente apuñalado en Pavas

Al parecer, los sospechosos no habrían robado ningún bien de la vivienda, por lo que no se descarta que este atroz homicidio pudiera estar motivado por un aparente ajuste de cuentas.