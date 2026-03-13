Sucesos

Sicarios encapuchados se metieron a casa en Guácimo para ejecutar a hombre de múltiples balazos

El crimen ocurrió en la comunidad de Río Jiménez de Guácimo, en Limón

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Por Adrián Galeano Calvo

El interior de una vivienda ubicada en el cantón de Guácimo, en Limón, se convirtió en el escenario de un sangriento crimen, pues en ese sitio un hombre fue ejecutado por al menos tres sicarios.

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Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que la víctima de ese atroz ataque es un hombre apellidado Sandí, de 46 años.

La Policía Judicial informó que el crimen ocurrió a eso de las 5:50 p.m. de este jueves, específicamente en la localidad de Río Jiménez de Guácimo.

Una balacera registrada en el barrio 15 de setiembre, en Hatillo, dejó la noche de este miércoles 6 personas heridas.
Sandí fue ejecutado de múltiples disparos. Foto Archivo. (Foto: Reiner Montero, corresponsal GN)

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De acuerdo con la información que maneja el OIJ, el homicidio habría sido cometido por al menos tres hombres que estaban escondidos cerca de la casa, esperando el momento oportuno para sorprender a Sandí.

“Según versiones preliminares, al parecer, al menos tres sujetos encapuchados ingresaron a una vivienda provenientes de un potrero cercano. Presuntamente los sospechosos sujetaron al ofendido y le dispararon en reiteradas ocasiones”, detalló el OIJ.

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Al parecer, los sospechosos no habrían robado ningún bien de la vivienda, por lo que no se descarta que este atroz homicidio pudiera estar motivado por un aparente ajuste de cuentas.

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Homicidio Guácimo hombre ejecutado
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

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