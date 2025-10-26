Sucesos

¿Sintió el sismo de este sábado? Ovsicori revela dónde fue el epicentro

El Ovsicori confirmó un sismo de magnitud 4.7 con epicentro en Coto Brus, Puntarenas. Usuarios reportaron que se sintió en varias zonas del país

Por Ingrid Hidalgo

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) de la Universidad Nacional (UNA) confirmó que la tarde de este sábado 25 de octubre ocurrió un nuevo temblor.

Según datos de Oviscori, el sismo tuvo una magnitud de 4.7.

El epicentro fue a 3.5 km al noroeste de Santo Domingo de Coto Brus, Puntarenas.

Ovsicori confirmó que este sábado 25 de octubre se registró otro temblor, esta vez con epicentro en Coto Brus. (Ovsicori-UNA/Ovsicori-UNA)

Varios usuarios comentaron en la publicación de Ovsicori, señalando que sintieron el temblor.

“En Pérez Zeledón se sintió leve”, “en Valle de la Estrella se sintió leve”, “en Goicoeachea se sitió leve”, “fuerte sismo en Ciudad Neily”, “en Coronado fue leve”, “retumbó y un solo socollón, en Sabalito de Coto Brus”, fueron algunos comentarios que dejaron los usuarios.

Esta semana se registraron dos temblores, uno en Quepos y otro en Osa, los cuales, según los expertos, no tienen relación. El primero tuvo una magnitud de 6.1 y el segundo, 5.

