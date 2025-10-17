Sorprenden a extranjeros que transportaban 50 sacos con droga en una lancha

Las autoridades detuvieron a tres colombianos. (Foto: MSP/Foto: MSP)

Las autoridades le dieron un importante golpe al narcotráfico al detener a tres extranjeros que viajaban en una lancha rápida en la que transportaban 50 sacos con droga.

Así lo dio a conocer el Ministerio de Seguridad Pública, el cual informó que las detenciones y el decomiso del cargamento se realizaron en horas de la mañana de este jueves en aguas del Pacífico Sur.

En cuanto a los sospechosos, las autoridades informaron que se trata de tres colombianos de apellidos Rentería, Valencia y Angulo.

De acuerdo con Seguridad, los hechos se dieron cuando oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas realizaban un patrullaje en una zona utilizada frecuentemente como ruta de paso de drogas.

“La intervención policial se realizó en la desembocadura del río Sirena, donde el Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) le dio persecución a la embarcación hasta lograr detenerla. La embarcación no mantiene matrícula ni nombre, viene equipada con tres motores fuera de borda. Dentro de la misma se encontraron aproximadamente unos 50 sacos, que posiblemente podrían contener marihuana”, detalló Seguridad.

La Policía señaló que la lancha y los paquetes serán trasladados a tierra firme para luego ser entregados a las autoridades judiciales para que se determine con exactitud la cantidad de droga que transportaban.

“Esta es la segunda embarcación con droga que se detiene en la presente semana, ya que, el día martes, los Guardacostas intervinieron una a 170 millas náuticas de Puerto Golfito, con más de una tonelada de marihuana”, destacó Seguridad.