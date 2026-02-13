Sucesos

Suspenden visitas en la cárcel La Reforma por brote de diarrea

Se estableció un aislamiento en dos ámbitos de La Reforma por una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Los privados de libertad de la cárcel Jorge Arturo Montero Castro, mejor conocida como La Reforma, se quedarán sin celebrar el Día del Amor y la Amistad este fin de semana.

LEA MÁS: Esto decidió juez para sospechosos de homicidio de carnicero desaparecido en Turrialba

Esto debido a que este viernes ingresó a dicho centro penal una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud, en la cual se dispone el aislamiento inmediato de la totalidad de los reos del Ámbito A y del Ámbito B, debido a la detección de un brote de diarrea.

El Ministerio Justicia informó el aislamiento en dos ámbitos por un brote de diarrea. Foto:Jorge Castillo (Jorge Castillo)

“Dicha medida se mantendrá vigente hasta que se realice la evaluación médica correspondiente y las autoridades de salud determinen el levantamiento del aislamiento”, señaló Justicia.

LEA MÁS: Hombre lucha por su vida tras recibir disparo en la cara en Siquirres

Las autoridades penitenciarias informaron que como medida preventiva y en resguardo de la salud de la población privada de libertad, del personal y de los visitantes, se ha dispuesto, a partir del viernes 13 de febrero, suspender la visita general programada para domingo en los ámbitos indicados.

Además, se suspenderán temporalmente las actividades grupales y las visitas íntimas hasta nuevo aviso.

LEA MÁS: Cae primer sospechoso de matar a sobrino de alcalde chileno en Osa: OIJ busca a segundo implicado

“La administración adoptará todas las medidas preventivas y sanitarias necesarias para atender la situación, dar seguimiento médico a las personas afectadas y garantizar el control del brote conforme a los lineamientos establecidos”, señaló Justicia.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
La ReformaAislamiento La ReformaBrote diarrea La Reforma
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.