Suspenden visitas en la cárcel La Reforma por brote de diarrea

Los privados de libertad de la cárcel Jorge Arturo Montero Castro, mejor conocida como La Reforma, se quedarán sin celebrar el Día del Amor y la Amistad este fin de semana.

Esto debido a que este viernes ingresó a dicho centro penal una orden sanitaria emitida por el Ministerio de Salud, en la cual se dispone el aislamiento inmediato de la totalidad de los reos del Ámbito A y del Ámbito B, debido a la detección de un brote de diarrea.

El Ministerio Justicia informó el aislamiento en dos ámbitos por un brote de diarrea. Foto:Jorge Castillo (Jorge Castillo)

“Dicha medida se mantendrá vigente hasta que se realice la evaluación médica correspondiente y las autoridades de salud determinen el levantamiento del aislamiento”, señaló Justicia.

Las autoridades penitenciarias informaron que como medida preventiva y en resguardo de la salud de la población privada de libertad, del personal y de los visitantes, se ha dispuesto, a partir del viernes 13 de febrero, suspender la visita general programada para domingo en los ámbitos indicados.

Además, se suspenderán temporalmente las actividades grupales y las visitas íntimas hasta nuevo aviso.

“La administración adoptará todas las medidas preventivas y sanitarias necesarias para atender la situación, dar seguimiento médico a las personas afectadas y garantizar el control del brote conforme a los lineamientos establecidos”, señaló Justicia.