Tardes con aires navideños comienzan a disfrutarse en varias partes de Costa Rica

La época seca ya se estableció en Guanacaste y en el Valle Central.

Así lo confirmó Gabriela Chinchilla, del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), quien señaló que a partir de este martes 18 de noviembre se comenzó a marcar esta tendencia.

Agregó que hasta la última semana de noviembre se establecería en el Pacífico Central y en diciembre en el Pacífico Sur.

Época seca marca el inicio de tardes con patrón navideño. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Explicó que estas condiciones no son las mismas para el Caribe y la zona norte, pues en el trimestre que va desde diciembre hasta febrero estas zonas tienden a ser más lluviosas; sin embargo, actualmente hay una masa de aire seco sobre Costa Rica y este no permite que se acumule humedad en estas zonas.

Estación seca 2025

Condiciones del tiempo para este miércoles

“Para este miércoles esperamos un leve incremento en la intensidad de los vientos alisios, con intensidades moderadas y ráfagas que se pueden presentar fuertes, pero de manera ocasional. Para el Caribe y zona norte, se mantendrá con cielos poco nublados, no se esperan lluvias significativas”, explicó Chinchilla.

Concluyó diciendo que para las montañas del Pacífico Central y la frontera de la zona sur sí podrían presentarse algunas lluvias débiles.

