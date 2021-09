Ticos devueltos de México preparan demanda y harán manifestación

Algunos de los costarricenses a quienes les han impedido el ingreso a México en lo que llevamos del año, decidieron unirse y crear un grupo de WhatsApp para contar las terribles anécdotas que vivieron al viajar a tierras aztecas, ser retenidos por los oficiales del Instituto Nacional de Migración y luego ser devueltos sin poder disfrutar ni un solo día en este país. Además, para organizar una demanda.

Hasta la tarde de este viernes, son 32 los ticos que aseguran haber vivido esa situación y 15 dijeron estar dispuestos a oficializar una acusación por lo que catalogan como una humillación, por eso buscaron asesoría con un abogado especialista en derechos humanos.

Los demás se mantenían en duda porque temen repetir el viacrucis.

Apenas llegaron a México los pasaron a un salón por horas y luego los deportaron a Costa Rica. Foto: Cortesía Grupo ticos devueltos en México Apenas llegaron a México los pasaron a un salón por horas y luego los deportaron a Costa Rica. Foto: Cortesía Grupo ticos devueltos en México

Incluso, están analizando la opción de también demandar a la aerolínea, pues la mayoría coincide en que se trataría de la misma, pero hasta tener una acusación en firme dirán el nombre.

Además, piensan quejarse, desde las redes sociales, de los aeropuertos de Cancún y del Benito Juárez en Ciudad de México, sitios en los que se dieron los rechazos.

Jairo Aguilera asegura que con esto quieren evitar que otro compatriota pase por un momento tan feo, pero fue claro al decir que en las celdas de detención vio personas de muchas nacionalidades.

“Tenemos un abogado y vamos a crear una lista de todos los afectados, tenemos videos, fotos y los boletos del viaje, también estamos planeando una manifestación, pero necesitamos la asesoría y el apoyo legal, entonces este fin de semana nos vamos a enfocar en recopilar el testimonio de todas las personas.

“En el grupo hay desde niños hasta adultos, a quienes les sucedió esto durante este año, queremos enviarlo a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, a la Cancillería y a la Embajada de México”, explicó Aguilera.

Otra de las afectadas, vecina de Pérez Zeledón, quien también está dentro del grupo, hasta recordó que había extranjeros que no hablan español, por lo que no entendían qué pasaba. Contó que ella tuvo que servir de traductora, ya que los oficiales de Migración mexicanos que estaban en ese momento no hablaban inglés.

Los ticos soñaban conocer México, pero no los dejaron salir de los aeropuertos. Foto: Agencia EL UNIVERSAL Los ticos soñaban conocer México, pero no los dejaron salir de los aeropuertos. Foto: Agencia EL UNIVERSAL

A la embajada

Los miembros del grupo dicen que en los primeros días de la próxima semana se manifestarán frente a la embajada mexicana, que está en barrio Don Bosco, en San José centro.

“Todos tenemos una historia en común, aunque todos la vivimos en diferentes circunstancias, se trata de una denuncia colectiva en la que varias personas sufrieron de un atropello”, dijo Aguilera.

Por su parte, el Consulado de México, por medio de la Cancillería, dijo que esta detenciones representan apenas un 0.22% de los ingresos totales de costarricenses a México.

Señalaron que los requisitos para entrar a México son: tener pasaporte vigente, boleto de salida de México dentro de los 180 días siguientes, invitación impresa de un residente (junto con copia del documento de identificación del anfitrión y un recibo de servicios públicos en el cual aparezca el domicilio) o reservaciones impresas de hotel por el plazo de la estadía; así como dinero en efectivo suficiente para los gastos.

Muchos de los ticos, entre estos Jairo Aguilera, afirman que contaban con todos estos requisitos e igualmente los devolvieron.